Josip Juranovic: "No hay que tenerle miedo a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos"

El domingo, Josip Juranovic quien se desempeña como defensor del equipo croata dialogó con la prensa de cara al duelo de este martes, ante Argentina, por las Semifinales de la Copa del Mundo 2022.



Allí, aseguró que de la Albiceleste no le asusta nada. "No hay que tenerle miedo a nadie, sino mirarnos a nosotros mismos. Mañana vamos a ver el análisis del rival con el entrenador, que decidirá cómo jugar", señaló.



El lateral derecho, que se desempeña en el Celtic y uno de los sobrevivientes de la selección subcampeona del Mundial de Rusia 2018, aseguró que la Selección balcánica es "una verdadera familia", porque están siempre unidos y se ayudan "desde el primer minuto hasta el último".



También afirmó que será muy difícil volver a tener en el conjunto europeo un medio campo como el actual y con el que él está encantado de compartir vestuario y cancha. "Pasar la pelota a Luka (Modric), Marcelo (Brozovic) y Mateo (Kovacic) es más seguro que tener tu dinero en un banco", afirmó.



En cuanto a su desempeño personal, sostuvo: "Puede que no sea un jugador que valga 20 o 30 millones de euros. Pero hay una cosa clara. Nunca me di por vencido, incluso cuando estuve en Hajduk y Dubrava, ni ahora en Celtic, ni en Croacia. Mis padres me enseñaron a mirar hacia adelante y no mirar lo que escriben los demás. Había escepticismo en Hajduk, pero siempre tiré hacia adelante".



Por lo tanto, expresó que no hay posibilidad de fichar en otro club, en este momento. "Estamos concentrados en la Selección. Incluso le dije a mi agente que no me enviara nada, no estoy interesado en absoluto en este momento. Quiero hacer algo por mí, mis futuros hijos e hijas, quiero contarles la historia de lo que hicimos y sentirme orgulloso", concluyó.

Modric, el líder

En una entrevista con Televisión Española, el volante del Real Madrid, Luka Modric, analizó el choque de mañana ante Argentina y admitió qué no tienen ningún problema con que su Selección no tenga tanta prensa.



"Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande, eso es lo que tengo ganas, no solo contra un jugador. Claro que Leo (Messi) es muy grande, es el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final", contó.



"Todos miran más a los países grandes como somos un país pequeño que nadie nos tiene en cuenta. Pero nosotros no tenemos problemas con esto, de que sean otros los favoritos y estar en la sombra. Eso es cosa de afuera, que no podemos controlar. Solo podemos competir al máximo, dar todo y esto es lo que es nuestro fuerte", añadió el capitán de 37 años.



Y agregó sobre la mentalidad y personalidad croata: "He visto un equipo muy bueno, maduro, con jóvenes que han traído nueva calidad y energía. Desde la Eurocopa hay un dato que yo no sabía, que en 22 partidos solo hemos perdido uno, es algo impresionante. Hemos jugado muchos partidos buenos y eso también dice mucho de nosotros. Yo confiaba en que podíamos hacer algo. Después de cuatro años, estar en semis es algo muy grande".



Luego, explicó que están demostrando una mente muy fuerte, que es necesaria. "Nos gustaría terminar los partidos antes, no llegar a los penalties, pero estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ganar", cerró.





Sin plan especial

Otro jugador que dio sus sensaciones antes del partido con Argentina, fue el autor del empate ante Brasil, Bruno Petkovic quien manifestó que no existe plan específico para detener a Messi.



"No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo", declaró en conferencia de prensa.



El delantero del Dinamo Zagrev también habló sobre la posibilidad de definir las Semifinales por penales. "Mucha gente sabe ejecutar un penal de manera excelente, pero la diferencia está en la calma. Hay que aguantar bajo presión. Y está nustro arquero (Dominik Livakovic), en el que siempre podés confiar y que te hace la vida más fácil. En estos momentos, se nota el carácter del equipo y él tiene uno enorme", argumentó.



"En lo que a mí respecta, marcar un gol en los últimos minutos da mucha confianza, pero si se mira también la prórroga, en la que íbamos perdiendo 1-0, el equipo no se rindió. Todos creíamos, todos decíamos que aún teníamos tiempo. Ésta es la fuerza de un equipo que no se rinde y que tiene una confianza en sí mismo, que no se basa sólo en las personas. Tenemos mucha fe en los jugadores y en el entrenador", afirmó.