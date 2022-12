Siempre en la pelea

Desde 2005 tener a Lionel Messi entre los integrantes de la Selección Argentina invitó siempre a soñar con la posibilidad de ganar torneos. Sin embargo se consiguieron tres títulos y en otras ocasiones estuvo en la puerta de la consagración. En todos esos eventos el punto en común fue que esa ilusión la encabezó el fantástico número diez. En el Mundial Sub 20 que se llevó a cabo en Países Bajos, en 2005 comenzó el idilio entre el genial jugador y el público de la Selección. En su primera semifinal con la camiseta celeste y blanca, el conjunto dirigido por Francisco Ferraro le ganó a Brasil por 2 a 1. En esa jornada la futura estrella de Barcelona abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo. Más tarde, en la segunda etapa, Renato convirtió el empate brasileño pero cerca del final Pablo Zabaleta anotó el tanto de la victoria albiceleste.

Dos años después, en la semifinal de la Copa América de 2007 que se disputó en Venezuela, el equipo conducido por Alfio Basile superó a México por 3 a 0. Unos minutos antes del cierre de la primera parte, Gabriel Heinze puso en ventaja a la formación albiceleste. Después, durante el complemento la Pulga rosarina aumentó las cifras. Finalmente a los 31 Juan Román Riquelme de penal puso el resultado definitivo.

Un año más tarde, en uno de los encuentros decisivos de los Juegos Olímpicos de Beijing, el Scracht brasileño y el seleccionado argentino volvieron a verse las caras. Los dirigidos por el Checho Batista se llevaron el triunfo por 3 a 0. Sergio Agüero marcó en dos oportunidades, mientras que Riquelme de penal anotó la última conquista.

Luego de unas competencias en donde la decepción ganó terreno, el elenco comandado por Alejandro Sabella fue un oasis y fue el origen de un camino más fructífero, aunque no se cumplió con el objetivo final. En el Mundial de Brasil, la alineación argentina maravilló al público en una buena primera fase y después en las siguientes rondas cambió su propuesta para seguir escalando. En su duelo contra Países Bajos,, priorizó el orden táctico y buscó el talento de Messi en algunas ocasiones. Esa propuesta la llevó a sortear los 90 minutos y los tiempos suplementarios sin dificultades y finalmente igualó 0 a 0. No obstante en el momento culmine de los penales se vio lo mejor: una gran tarea de Sergio Romero para evitar los dos goles neerlandeses y después la contundencia de Messi, Ezequiel Garay, el Kun Sergio Agüero y Maximiliano Rodríguez.

El cambio de entrenador después de esa fantástica Copa del Mundo, no varió la suerte del plantel argentino. En el primer certamen que peleó el plantel liderado por el Tata Martino, la Copa América de 2015, en la semifinal se impuso por 6 a 1 ante Paraguay. En Concepción (Chile), el cotejo ofreció algunas emociones por los tantos de Marco Rojo y Javier Pastore. Asimismo Lucas Barrios anotó el descuento albirrojo, aunque no detuvo la ambición celeste y blanca. Ángel Di María por partida doble, Agüero y Gonzalo Higuain fueron los otros artilleros de la victoria.

En la Copa América Centenario que se jugó en Estados Unidos, continuó con esa fórmula que le imprimió el ex técnico de Newell’s y nuevamente para concretar el pasaje a la final sin sobresaltos, derrotó al combinado anfitrión por 4 a 0. Ezequiel Lavezzi abrió el marcador para que la figura del equipo catalán y el Pipita Higuain (con dos tantos) también anoten.

El torneo sudamericano volvió a ocupar el centro de la escena en 2019 con un nuevo grupo que condujo Lionel Scaloni luego de la mala experiencia en el Mundial de Rusia. En suelo brasileño el equipo albiceleste comenzó con un traspié frente a Colombia pero se recuperó y superó a Venezuela en los cuartos de final. Asimismo, contra Brasil no pudo obtener el pasaje al encuentro definitorio. En ese cotejo, el conjunto orientado por Tite contó con los goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino para conseguir un claro 2 a 0. A pesar de que el objetivo final no se concretó, el proyecto que armó Scaloni no se desarmó ya que hubo buenas bases para consolidar y en consecuencia se mantuvo.

Mientras tanto la pandemia de coronavirus provocó cambios en todo el mundo y el fútbol no fue ajeno a eso. En consecuencia en 2021 la Argentina no podía organizar una Copa América como lo pedía la Conmebol y nuevamente debió realizarse en tierras brasileñas. El elenco albiceleste alcanzó la semifinal con un buen rendimiento pero Colombia le ofreció una dura jornada. Lautaro Martínez convirtió el 1 a 0 en el primer tramo y cerca del epílogo del compromiso Luis Díaz selló la igualdad.

Asimismo en la ronda de penales todos esos nervios se evaporan debido a las intervenciones inolvidables de Emiliano Martínez y los tantos de Messi, Leandro Paredes y el delantero de Inter. Con el 3 a 2 la Selección Argentina se clasificó a la deseada final y más tarde rompió el maleficio de 28 años sin Copas Américas. En síntesis el célebre futbolista vivió diferentes semifinales, con más experiencias felices que con tristezas. Sin embargo el éxito con la casaca celeste y blanca tardó mucho en llegar. Igualmente el público argentino, más allá de la frustración y el éxito, reconoció el talento de Messi y por ello siempre estará en un umbral especial que solamente pueden sentarse los elegidos.