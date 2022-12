Las declaraciones de los jugadores croatas tras la derrota frente Argentina

Modric fue una de las figuras del partido por parte del equipo croata, de eso no hay dudas, pero una vez finalizado el encuentro, el 10 del Real Madrid se quejó del arbitraje y felicitó al seleccionado argentino.

"No me gusta hablar de árbitros, pero éste es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal". A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido", declaró el capitán de Croacia acerca del arbitraje del italiano.

Sobre Argentina, dijo: "Fue un justo ganador del partido, fueron mejores, merecieron ganar, pero estas cosas hay que mencionarlas, generalmente no las hago, pero hoy hay que hacerlo".

Por último, le deseó la mejor de las suertes a Messi para la final del próximo domingo, que será frente al ganador de Francia-Marruecos.

Mateo Kovacic, otra de los referentes del equipo, también criticó al arbitraje: "Perdimos por un penalti, pero es lo que hay. Me parecen increíbles las dos situaciones, primero que no diera un córner y luego el penalti. Nunca hablo de los árbitros, son errores capitales y nos costó la derrota".

"Hoy estuvo fenomenal, hay que felicitarlo. Sin embargo, peleamos y nos pitaron ese penalti ridículo", dijo el jugador del Real Madrid acerca de Messi, quien de inmediato aseguró que ahora tienen que "volver a sacar fuerzas y a pelear por ese tercer puesto".

Lovro Majer contó acerca de que antes del penal para Argentina, tuvo que haber un córner para Croacia: "Hubo fatiga, pero ese penalti nos mató. En partidos así, un fallo se castiga. No hay más que añadir. Nos queda un partido por el tercer puesto y queremos irnos a casa con ese lugar porque creo que podemos hacerlo".

Josip Juranovic, lateral derecho del conjunto croata, opinó que entraron "bien al partido", que tuvieron el "control" pero que "faltó el pase final" y luego llegaron "pequeños errores que llevaron el partido a otra dirección".

Borna Sosa, lateral zurdo balcánico, también opinó que "durante la primera media hora" estuvieron mejor que Argentina: "Teníamos el control y la posesión, y luego llega ese penalti, que es discutible cuanto menos".

"Messi mostró lo que ha demostrado a lo largo de su carrera, por qué es el mejor. No hay más que felicitar a Argentina. Es difícil perder la semifinal. Estás tan cerca de la final y de repente tan lejos. Tenemos que levantarnos nosotros mismos. Mañana intentaremos despejar la cabeza y regresar a Zagreb con una medalla", declaró el defensor europeo.