Zlatko Dalic: "Esperamos un rival difícil y motivado"

Este martes, Croacia tiene un duelo más que significativo ante Argentina por las Semifinales del Mundial de Qatar 2022. En conferencia de prensa, habló el entrenador balcánico. Allí, elogió a Lionel Messi y afirmó tener un plan para frenarlo. También señaló que los croatas sólo dependen de ellos.



"Celebramos la noche anterior, desde hoy (por el domingo) comenzamos a estudiar a Argentina. Esperamos un rival difícil y motivado otra vez. Ellos tienen un ejército de hinchas aquí en Qatar", destacó.



Luego, se enfocó en el capitán argentino: "Le dedicaremos especial atención a la pregunta de cómo frenar a Messi. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios", expresó.



Y argumentó: "Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso".



A diferencia del exentrenador del Barcelona y Manchester United, Louis Van Gaal, Dalic no entiende que el 10 corra poco, sino que sabe manejar los momentos para arrancar al 100% cuando es necesario.



En entrevistas previas, el DT de 56 años ya había destacado el nivel del rosarino: "Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado. Esta será, probablemente, su última Copa del Mundo y tal vez su última chance de ganar un Mundial con Argentina", aseguró.



"Seguramente la última derrota en Rusia también lo tendrá motivado, por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina", sintetizó.



Croacia dió la sorpresa con el resultado del viernes donde eliminó a Brasil de la Copa del Mundo en los penales, por 4 a 2. El equipo de Dalic también necesitó de esa instancia para vencer a Japón en Octavos de final, 1-3.



El técnico asumió el mando de la Selección de Croacia en 2017 luego de su paso por Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Las estadísticas señalan que cuenta con una efectividad del 57.35%. Estuvo al frente en 68 partidos de los cuales ganó 33, empató 18 e igualó, 17.



A continuación, Dalic aseguró que Croacia está en una especie de limbo: "Hemos llegado a esta etapa ¿y ahora qué? Ni aquí, ni allá. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para lograr algo más porque sería una gran pena que después de todas estas preocupaciones, esfuerzos y sacrificios que hemos hecho no demos un paso más".



"La fatiga no será un problema en absoluto, y no lo mencionaremos en absoluto", sostuvo Dalic. "Ellos (Argentina) también están muy motivados, están esperando el título y están felices porque Brasil perdió y lo celebran", indicó.



"Tendrán un gran apoyo en las semifinales ya que Messi sigue siendo su jugador principal y alguien en quien pueden confiar, juega espléndidamente", declaró.



"Todo dependerá de nosotros. Si no jugamos bien, si no somos serios y motivados, será en vano incluso si tienen un mal desempeño. Creo que en este momento son excelentes", cerró.

El "mejor mediocampo del mundo"

Croacia sueña nuevamente con acceder a la final del torneo mundialista. Y su técnico sabe que es posible por la calidad de jugadores con los cuenta. Zlatko Dalic preponderó que tiene "el mejor centro del campo del mundo" para enfrentar a Argentina.



Allí es donde se desempeña el histórico Luka Modric, escoltado por Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic. El tridente es la médula espinal de Croacia y está acostumbrado al más alto nivel. Modric acumula cinco Ligas de Campeones, sólo una más que Kovacic. Mientras que Brozovic es un fijo en el Calcio italiano desde hace siete años.

Luka modric y Mateo Kovacic.



Brozovic actúa por delante de la zaga central, lo que no le impide llegar a la zona de ataque, así lo hizo durante la prórroga contra Brasil y bien pudo haber adelantado la clasificación de Croacia.

Por su parte, Modric se sitúa más a la derecha, con gran libertad de movimientos, realiza trabajos defensivos y puede pasar al ataque en cualquier momento, de forma desequilibrante. A la izquierda y con un perfil menos ofensivo, Kovacic cubre a su capitán. En ocasiones, se suma al ataque para crear superioridad numérica.



Los tres se conocen a la perfección y formaron parte de la Croacia subcampeona en 2018. Además, los tres pasaron por la cantera del Dinamo de Zagreb. ¿Podrán imponer su juego ante la Albiceleste?