La gloria es de Argentina luego de 36 años

Luego del adicional, previo a la instancia definitiva por penales, el arquero argentino habló sobre sus emociones durante ese momento tan tenso para los hinchas.

"Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien".

"Salí de un lugar muy humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia".

Entre tantos pibes, él soñó con poder jugar un mundial con su Selección, con esfuerzo y dedicación, hoy formó parte del momento más importante.

"Me nace así, no sé. Estar acá, tener la posibilidad de ganar un Mundial con mi país no tiene precio. Toda mi familia está acá, lo voy a llevar para siempre en el corazón".