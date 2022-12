Lionel Scaloni: "Es un disfrute increíble estar en la cima como estamos"

Esta tarde, Argentina enfrentó a Francia en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en un partido sufrido que terminó igualado 3 a 3 en el tiempo regular, y 4-2 en los penales. El director técnico, Lionel Scaloni,, expresó toda su felicidad y emoción tras conseguir la consagración ante las cámaras de TyC Sports.



"Creo que todavía no nos damos cuenta, es un momento para disfrutar sobre todo en la gente. Nosotros que vivimos de este, que hemos estado en las malas, en las buenas, estamos acostumbrados a que estas cosas pasen. Hoy pasó eso, ellos reaccionaron (los jugadores argentinos) y es todo mérito de ellos", arrancó.



Y agregó: "Es un disfrute increíble haber estado en la cima como estamos. Ahora es algo único". El técnico asumió en la Selección Argentina en el año 2018, y en su ciclo consiguió los tres títulos más esperados: Copa América 2021, la Finalíssima 2021 y Copa del Mundo 2022.



🇦🇷 SCALONI SE TREPÓ A LA TRIBUNA 🇦🇷



👉Lionel Scaloni se subió a la tribuna para poder saludar a su familia tras la gran final contra Francia.



📲 Más noticias en https://t.co/oPOhDlS30K #Scaloni #SeleccionArgentina #Canal26 pic.twitter.com/CWl20vN6nY — CANAL 26 (@canal26noticias) December 18, 2022

El agradecimiento

El DT de 44 años y oriundo de Pujato, Santa Fé, reconoció que el mayor título de su carrera si bien siempre está dedicado a la familia, se quebró y se lo dedicó específicamente a sus padres.



"Si mi papá me está viendo, que creo que sí, y mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos. Y de no ir en contra de nadie sino de ir para adelante, siempre. Hoy dió los frutos", sostuvo.



"Pero lo importante es que cuando no se da, que la gente pueda entender que un entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo creo en la suerte de estar acá y agradezco a todos. Gracias!", cerró con una sonrisa, y abrazando a su hijo.