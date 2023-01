Rafa Pérez: La novela del verano en Talleres

Si bien todo parecía indicar que se daría por terminado el paso de Rafael Pérez en Talleres, luego de tres temporadas ya que habría decidido volver al fútbol colombiano para defender nuevamente los colores de Junior de Barranquilla, todo quedó trunco y no vestirá los colores del conjunto cafetero.

Desde el Tiburón afirman que su cuerpo médico encontró una anomalía en la revisión médica y por eso desistieron de contratarlo. Mientras que, desde el entorno del propio futbolista afirman que se encuentra en perfecto estado físico y que las pruebas médicas realizadas por los barranquilleros no son certeras.

En alusión al pase caído el presidente Andrés Fassi respaldó que el jugador no presenta inconvenientes en su estado físico y la única razón por la que cual la transferencia del zaguero colombiano no llego a buen puerto se debió solamente a una negativa de pago del cuadro currambero, comentando desde España que el jugador: “¡No tiene que volver porque no se fue! ¡Es de Talleres! ¿Y la revisión médica? ¡Si hizo toda la pretemporada! Junior no quiere pagar y si no pagan, no se ira”.

Un detalle no menor y que pareciera darles a priori la razón al propio jugador y al presidente del club de Barrio Jardín es que el caso de Pérez no es el primero en darse en Junior en este mercado de pases, existiendo a parte del central de la T tres casos de jugadores que no pasaron las revisiones médicas: Germán Gutiérrez (Independiente Medellín), Marlon Torres (América de Cali) y Jesús Hernández (Envigado).

A raíz de eso “La Muralla” apuntó principalmente a Luis Fernández, médico principal del club de Barranquilla, culpando en declaraciones radiales ante el programa radial “El Alargue” de dañar su imagen y marcándolo cómo un jugador que tiende a lesionarse, afirmando que: “Él prevé que tengo síntomas de un tema de pubalgia. Si yo me lesionó de eso, no cobraría un solo centavo al club en el que vaya a estar. Hago este énfasis porque está dañando mi nombre porque hoy en todos lados sale que Rafael Pérez no llegó a Junior por problemas médicos; eso quiere decir que es un jugador lesión o con alguna limitación y no es mi caso”.

Para respaldar sus afirmaciones, el zaguero cafetero, enfatizó en que completó a cabo todas las pretemporadas en las que fue jugador del Matador sin ningún tipo de molestia física y que durante la última temporada jugó cerca de 40 partidos sin ningún problema.