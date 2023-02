La palabra del Traductor luego de la derrota en Rosario

Parece ser que Diego Flores no logra volver a ese desempeño de las primeras dos fechas donde Godoy Cruz fue claramente superior a sus rivales y mantiene una mala racha de tres derrotas por la mínima diferencia seguidas. Fue un partido parejo en el que "El Tomba" tuvo la posesión de la pelota, no pudo reflejarlo en ocasiones de peligro y por detalles, el local se llevó los tres puntos.

"Sabíamos que iba a ser un partido duro, que los detalles iban a ser importantes e iba a ser trabado y es la realidad de lo que nos ha tocado" manifestó el director técnico del club mendocino. Luego recalcó un pormenor sobre los encuentros que disputó Godoy Cruz hasta el momento: "Tanto los partidos que ganamos como en los que perdimos, el equipo que hizo el gol ganó y esa es la realidad del fútbol argentino, son partidos peleados y muy duros". A su vez, destacó el esfuerzo que hicieron sus jugadores dentro de la cancha: "El equipo tuvo buena actitud, creo que intentó jugar todo el tiempo, antes del 1 a 0 y después, seguramente tendremos otro desafío y cuando hagamos el análisis vamos a ver en que tenemos que seguir creciendo y qué venimos haciendo bien".

Por otro lado, el partido estuvo envuelto en polémicas debido a la actuación del árbitro del encuentro, Pablo Echavarría, por la cual los jugadores tombinos terminaron enojados con él, Flores dio su opinión sobre ello: "Creo que es un buen árbitro y no puedo juzgarlo porque uno cuando está ahí en la cancha no tiene la cámara que tienen los periodistas así que confío que lo hizo bien y no me interesa poner excusas en el árbitro, para crecer tenemos que vernos a nosotros".

El encuentro mostró un Godoy Cruz con poca asociación y llegada al arco rival luego de los cambios, "El Traductor" manifestó lo que buscó en este encuentro y con las sustituciones también: "No creo que quedamos partidos para nada, se intentó jugar, sí por juego por banda y filtrado, no vi mucho juego directo en el partido del lado nuestro. Era la forma de intentar, tratar filtrando, por la banda o eventualmente el juego directo, buscamos esos caminos y tuvimos tres o cuatro situaciones que no pudimos concretar".