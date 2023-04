Agustín Valverde de la reserva a primera sin escala

Durante estos últimos años en Godoy Cruz les dan lugares a los canteranos para entrenar con el plantel superior y pensando en el encuentro de este lunes desde las 21:30 cuando en el Malvinas reciba al siempre difícil equipo conducido por Frank Kudelka. Con la cabeza en este compromiso, el elenco dirigido interinamente por Daniel Oldrá tuvo su último entrenamiento y ya se encuentra concentrado, en la lista de citados hay un regreso y un bautismo de un juvenil.

En el material se encuentra el retornó de Thomas Galdames, el defensor chileno cumplió con su fecha de suspensión, después de la roja directa mostrada en el empate contra Tigre y está a disposición. Aunque no está confirmado el once, todo parece indicar que el ex Unión Española de su país, reemplazaría a Andrés Meli en el carril izquierdo de la defensa y parece que le ganaría la pulseada a priori.

Sin embargo, Agustín Valverde (21), es mediocampista por afuera que firmó su primer contrato en enero pasado está entre los elegidos por el entrenador del club de calle Balcarce y en el remontada de la reserva de Patalano ante Arsenal anotó el primer tanto. En el Torneo Proyección es uno de los goleadores del campeonato y en su cuenta personal, tiene un total de cinco goles.