Daniel Oldrá: "La idea es jugar el partido si o si pero, dependemos de los vuelos"

Esta noche, el director técnico de Godoy Cruz, Daniel Oldrá, dialogó con el programa “Sacá del Medio” de Radio Continental 590 y explicó cómo será el debut que corre el riesgo de ser postergado, por la Copa de la Liga Profesional, debido a las fuertes lluvias que cayeron en Buenos Aires y que hicieron cancelar los vuelos, entre ellos el del elenco bodeguero.



"Los jugadores están cada uno en sus casas. Los liberamos. Estamos esperando para ver que resuelve la Liga Profesional y los dirigentes", arrancó Oldrá.



Este jueves, el plantel del Tomba debía realizar su viaje a Capital Federal para enfrentar a su primer rival en la Copa pero el vuelo fue reprogramado y finalmente cancelado por el clima.



El DT contó cuál es, en principio, el plan del equipo para llegar a tiempo y enfrentar, al Halcón, en Florencio Varela, desde las 16: 30 horas.

"La idea es jugar el partido de mañana si o si pero dependemos de los vuelos. Queremos ver si podemos viajar aunque sea mañana", afirmó.



"A nosotros y a Defensa nos complica mucho. Sobre todo a ellos que juegan por la copa", agregó el Gato.



"Nosotros teníamos que viajar alrededor de las 14 y todavía no pudimos. Estamos esperando a ver como se resuelve todo. La idea es jugar el partido de mañana. Va a depender de como se organizan los vuelos y sino viajar en chárter", reveló.



Según Alejandro Chapini, en “Dos de Punta” de Radio Andina, la Liga Profesional está gestionando un vuelo chárter para que Godoy Cruz arribe a Capital Federal lo antes posible.





Por su parte, Oldrá sostuvo también, que se barajaron todas las posibilidades para llegar por otros medios de transporte. "En algún momento se pensó en viajar en micro. Nos cambiaron 3 veces el vuelo y tenemos 15hs de viaje. Es imposible ahora salir en colectivo", adujo.



Y cerró: "No sabemos si jugamos o no. Quizás postergarlo unas horas. No sabemos", expresó.



Por el momento el encuentro sería postergado de no viajar el equipo. Queda esperar para saber qué resuelve la Liga Profesional.