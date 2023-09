Los puntajes del empate 1-1 frente a San Lorenzo

Gabriel Arias (6): Tuvo que intervenir principalmente durante la primera media hora del encuentro y cumplió. Por poco no pudo taparle el penal a Federico Girotti.

Nazareno Colombo (6): Debutó con la camiseta de Racing en un clásico y, a pesar de varias imprecisiones con la pelota en los pies, luego se acomodó y termino afianzándose en el fondo.

Leonardo Sigali (7,5): Luego de, quizás, su semana más difícil con la camiseta de Racing, convirtió un verdadero golazo de afuera del área para empatar el encuentro. Luego se mostró siempre seguro siendo el último hombre del equipo. Volvió a ser el futbolista del año pasado.

Gonzalo Piovi (6): A pesar de que tuvo la responsabilidad de que todas las pelotas pasen por él en la salida, cometió demasiadas imprecisiones. Aunque también hay que contarle las buenas y varias jugadas comenzaron desde sus pies. Se lo nota con mucha confianza y esto le juega en ciertas ocasiones le juega en contra.

Gabriel Rojas (5): Correcto partido del lateral-volante por izquierda. Llegó al área rival sobre todo en el segundo tiempo y no sufrió demasiado a sus espaldas por la temprana expulsión al jugador de San Lorenzo.

Juan Fernando Quintero (6): Fue, principalmente durante los primeros cuarenta y cinco minutos, quien se cargó el equipo al hombro e intentó buscar remates al arco rival y romper líneas con pases en profundidad. Ya en el complemento se lo notó más cansado y con menos participación. Fue reemplazado a los 83´ por Baltazar Gallego Rodríguez.

Juan Nardoni (6): Le tocó la complicada tarea de reemplazar a Moreno en un partido donde San Lorenzo prácticamente no lo dejó jugar hasta la expulsión. A pesar de no poder pisar demasiado el área rival por su posición en cancha, cumplió a la perfección varios relevos que pudieron haber sido contrataques peligrosos de San Lorenzo.

Nicolás Oroz (6): Se lo ve más metido en los partidos que en sus etapas pasadas en el club, y hoy no fue la excepción. Tuvo buenos momentos con la pelota, pero le falta ser más constante en su rendimiento a lo largo del partido. Se desconecta seguido.

Maximiliano Romero (2): No entró casi en juego con la pelota y erró un gol a centímetros de la línea del arco rival. No puede levantar su rendimiento en Racing a pesar de la confianza que el entrenador le da semana a semana.

Roger Martínez (5): Su rendimiento más flojo desde su reciente llegada al club. Le costó tocar la pelota hasta la expulsión de Rafa Pérez y, cuando lo hizo, estuvo más impreciso que de costumbre. Hoy se noto el poco ritmo futbolístico que tuvo los últimos meses.

Nicolas Ojeda (5): La jugada táctica de Gago no ayudó para nada al juvenil de Racing. Jugó gran parte del encuentro como extremo derecho y, no solo lo buscaron poco por su banda, sino que tampoco tuvo ningún tipo de apoyo al no contar Racing con un lateral que produzca el dos contra uno.

Futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes:

Agustín Almendra (5): Le costó ser determinante la media hora que estuvo en cancha. Aún debe seguir sumando ritmo de juego.

Gabriel Hauche (5): No calificable.

Gastón Martirena: No calificable.

Baltasar Rodríguez: No calificable.