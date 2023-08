A todo o nada: Racing visita a Atlético Nacional por los octavos de Copa Libertadores

Hace meses que muchos hablan de una “realidad paralela” en Racing. Es que el funcionamiento y los resultados del conjunto de Fernando Gago en el torneo local estuvieron lejos de ser los mejores; todo lo contrario a lo que sucedió en Copa Libertadores. En el certamen internacional La Academia terminó primero de su grupo.

Ahora, finalmente, Racing se encuentra frente a los dos partidos más importantes del semestre. Los octavos de final ya son una realidad y mañana, en Medellín, se jugará el primer partido de la serie. Media Avellaneda espera expectante lo que será un duelo crucial y en el que, a su vez, es clave lograr un buen resultado para poder definir todo en el Cilindro.

Ante este panorama, hay que mencionar que Gago no podrá contar con dos futbolistas que eran parte de la alineación titular de La Academia. Tanto Gabriel Arias como Tomás Avilés no serán de la partida. ¿Las razones? Distintas, por supuesto. El arquero sufrió una distensión en su sóleo derecho en el calentamiento previo al encuentro con River. Es por eso que el golero será Matías Tagliamonte. El caso del defensor es diferente. “Toto” fue vendido al Inter Miami y ya se despidió de todo el plantel. A Racing le quedarán aproximadamente nueve millones de dólares limpios.

Respecto a los refuerzos ya confirmados, Roger Martínez y Gastón Martirena si viajaron con el grupo y tienen grandes chances de ir desde el arranque. Casos contrarios son los de Juan Fernando Quintero y Agustín Almendra. Mientras que el primero todavía tiene que firmar el contrato que lo vincule con el club, el segundo tiene un conflicto de dinero con Boca y por eso el Xeneixe aún no le envío el “transfer” a Racing.

Roger Martínez en el aeropuerto rumbo a Colombia. Foto: Prensa Racing.

¿El equipo? Es sabido que el DT académico siempre lo comunica apenas minutos antes del partido. Está claro que el cotejo de mañana no será una excepción. A pesar de esto, todo indica que Racing volverá al 4-3-3 y dejará atrás la línea de 5. La duda en el sector defensivo pasa por el lateral derecho. Facundo Mura y el ya mencionado Gastón Martirena pelean por un lugar. El resto sale de memoria: Leonardo Sigali y Gonzalo Piovi serán los dos centrales; Gabriel Rojas será el marcador de punta por izquierda.

El mediocampo es, quizás, el lugar donde menos dudas hay. Aníbal Moreno volverá a ser titular luego de una inactividad causada por una aparente lesión. Desde medios partidarios indican que tiene un conflicto con la dirigencia porque le habían prometido ser vendido este mercado. De todos modos, lo fáctico es que mañana ira de arranque junto a Juan Nardoni y Jonathan Gómez.

La delantera es otro lugar que, de repente, tiene más dudas que certezas. ¿Juega Roger? ¿Vuelve Maxi Romero? ¿Mantendrá a “trapito” Ojeda por la izquierda? ¿Y Oroz? Bueno, todas estas son dudas que aún no tienen respuesta. Se especula que el refuerzo colombiano será titular y que Romero podría jugar por alguna de las bandas. Lo cierto es que es mejor esperar y no dar especulaciones que no son certeras.

¿Cómo llega Atlético Nacional?

El equipo Colombiano recibió un cachetazo hace poco más de un mes cuando fue derrotado por penales contra Millonarios en la final del campeonato colombiano. Luego, en el inicio del nuevo torneo (Clausura) lograron un empate y una victoria. Además, vencieron al América de Cali en la Copa de Colombia y accedieron a cuartos de final.

En cuanto a sus figuras, Tomás Ángel y Cristián Zapata son los más destacados. Cabe mencionar que el goleador del club colombiano en la Conmebol Libertadores es Dorlan Pabón (6 goles). Desafortunadamente para los colombianos, tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y no jugará este jueves.

Por último, pero no menos importante, Atlético Nacional cambió de entrenador hace poco tiempo. Tras la renuncia de Paulo Autuori, William Amaral (su ayudante de campo) fue designado como director técnico del plantel de primera. Algo a tener en cuenta es que no podrá estar en el banco de suplentes contra Racing porque aún no tiene la licencia requerida por la Conmebol para este tipo de encuentros. Lo reemplazará en campo Diego Arias, aunque, claro, estará siguiendo todo desde la tribuna.

Historial entre ambos equipos:

La Academia y El Verdolaga se enfrentaron tan solo 2 veces en la historia, y ambos cotejos fueron en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores de 1989. Justamente en esta edición el conjunto colombiano salió campeón.

En el Atanasio Girardot de Medellín el local se impuso 2-0 con goles de Marcelo Asteggiano y José Iglesias. Luego, en la vuelta, Racing venció 2-1 al visitante. De esta manera, los de Avellaneda quedaron eliminados.

Probables Formaciones:

Atlético Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Cristian Castro, Sergio Mosquera, Andrés Salazar; Juan Pablo Torres, Jhon Duque, Jhon Solis; Brahian Palacios, Jayder Asprilla y Jader. DT: William Amaral

Racing: Matías Tagliamonte; Facundo Mura o Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Roger Martínez o Maximiliano Romero y Nicolás Oroz. DT: Fernando Gago.

Datos del partido:

Estadio: Atanasio Girardot (Atlético Nacional)

Árbitro: Braulio Machado (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Horario: 21:00 horas (Argentina)

Transmisión: ESPN y Star +