Dayro Peña, delantero colombiano, hizo su debut en la Reserva de Tigre

El martes pasado se disputaba la Copa Proyección y Tigre recibía al Ferroviario en un encuentro que terminó 1-1 donde el equipo de Blengio mereció algo más pero no supo encontrarle la vuelta al partido en la segunda mitad.

Cuando los equipos salieron a disputar la segunda mitad, se produjó un debút de un jugador que sorprendió a muchos en el transcurso del partido que es el Colombiano Dayro Peña, quien hizo inferiores en Racing en 5ta División.

Dayro en su llegada a Racing | Foto: Pirri_Jr11 Instagram del Jugador

Dayro nació en Cartagena el 27 de Julio de 2004, tiene 19 años y se le caracteriza por su velocidad y gambeta, es un delantero versátil que puede ocupar sin problema la banda izquierda u opuesta. Hace poco tuvo su habilitación en AFA para disputar partidos con Tigre, y debutó en la 4ta División contra Rosario Central y sumó minutos ante Gimnasia y Esgrima de la Plata en la misma división.

Dayro sumó minutos en la Reserva ante Central Córdoba y dejó destellos de su habilidad. Tras finalizar el encuentro el jugador se acercó a hablar con los medios partidarios.

"Llegué a Tigre hace 3 meses, el club me recibió con los brazos abiertos y el grupo tambien, pude acoplarme a ellos, son personas muy amables y simpaticos, me acople con facilidad"

El delantero nos contó sus sensaciones al llegar a Tigre "Me encuentro muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad que me brinda, gracias a Dios el tecnico me dió la oportunidad de estar en Reserva. Blengio me pidió que sea atrevido, lance diagonales y presione en alto, que tenga el gol siempre en la mira"

Tras salir de la Academia de Crespo en Colombia -donde surgieron jugadores como Roger Martinez- el sueño de Dayro es claro, llegar a Primera. "El objetivo que vengo buscando es llegar a Primera, agradezco a Dios la oportunidad de debutar en el día de hoy en Reserva"

Ante la fuga de jovenes con contrato terminado el pasado 30 de Junio (Gallo, Baigorria, Castorani, Da Silva, entre otros) muchos jovenes de categoría 2004, 2005 hasta 2007 están sumando sus primeras convocatorias en la Reserva del Matador y sin dudas Dayro buscará hacerse un hueco en la consideración del Chimi Blengio.