Tigre sumó dos refuerzos de cara a la Copa de la Liga

Llegó el nueve

Pensando en la Copa de la Liga, Juan Sara empieza a pensar en el armado del equipo de cara al mes de Agosto. Ya eliminado de Copa Sudamericana, el entrenador movió la libreta de nombres que desea incorporar para el Matador. Caído el pase de Milton Giménez, Tigre se movió rápido y cerró la incorporación del delantero uruguayo Renzo López, un tanque de 1,91 de altura que destaca por su buen uso de dicha envergadura para imponerse en el área rival.

El uruguayo de último rendimiento en Al Batin, marcó 8 goles y dio 2 asistencias en 18 partidos. En Argentina el solo jugó en Central Córdoba el año pasado, en 29 partidos demostró un gran nivel ayudando al Ferroviario con un total de 16 goles y 5 asistencias. El jugador rescindió contrato con el equipo de Leonardo Madelón y con Plaza Colonia, ambos clubes poseían la mitad del pase y se llegó a un acuerdo para rescindir el vinculo mediante un monto que no ha trascendido.

Renzo saludando a Ronaldo en un Al Nassr vs Al Batin



De esta manera Sara obtiene el reemplazo de Mateo Retegui, quien ya fue presentado por el Genoa italiano. Renzo llega para ser titular pero deberá competir con Tomás Badaloni por el puesto, Gonzalo Flores corre desde atrás y es posible que se le busque un préstamo. El entrenador quiere otro delantero, además de la cercana incorporación de Esquivel desde Talleres de Córdoba.

Oxígeno para la Zaga

Cómo ya comentamos, Kevin Lomónaco es el segundo refuerzo del Matador, defensor central joven de 21 años, de 1,92 de buen quite defensivo y lectura para anticiparse. Llega en una posición necesitada de refuerzos como la zaga central, tras el pobre nivel mostrado en el ocaso de la Era Martinez y los primeros partidos con Sara, Lomónaco llega para acompañar a Luciatti en la zaga ya que Leizza no acaba de convencer a Sara, Cabrera lastra su 5ta lesión en el año y el rendimiento de Aguilera no fue el esperado -cierto es, que no tuvo pretemporada y fue exigido-

El surgido de las inferiores de Lanús, generó revuelo ya que fue sancionado por la Federación Brasileña de Fútbol tras declararlo culpable en amaño de apuestas deportivas, en donde se comprobó que fue extorsionado por hacerse amonestar en un partido de fútbol.

El jugador está sancionado por 380 días sin poder jugar en clubes de Brasil pero la sanción no corre en Argentina, por lo que el jugador podrá disputar sin problemas la Copa de la Liga con el Matador. Lomónaco es un gran proyecto de defensor que fue internacional sub 17 con la selección disputando 14 partidos, y fue vendido al Bragantino con solo 19 partidos en Primera entre Lanús y Platense donde estuvo cedido. En Bragantino disputó 20 partidos a un buen nivel pero la sanción interrumpió con su progreso.