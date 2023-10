El Canalla se quedó con el clásico sobre el final

En un gran clasico rosarino que conto con demasiadas chances pero que parecía que terminaba en empate, el jugador Ignacio Malcorra fue el heroe. Es que, gracias al tanto del 10, Rosario Central se quedo con la victoria por 1-0 ante Newell's, cuando el encuentro agonizaba en el Gigante de Arroyito.

Con un marco muy imponente, los de Miguel Angel Russo salieron con toda a ganar el partido, contando con las chances mas claras del comienzo del encuentro, pero no lograban doblegar con la resistencia de Lucas Hoyos. La respuesta de Newell"s no se hizo esperar y llego poco despues tras un error del arquero Jorge Broun, conto con unas chances claras pero no pudieron concretarlas.

El segundo tiempo comenzo como el primero con los locales empujando de arranque para poder abrir el marcador. Maximiliano Lovera tuvo una gran chance inmejorable pero remato muy por encima del arco de Hoyos. El intercambio de chances continuo y Jorge Recalde casi sorprende a Broun de cabeza pero no pudo dirigir su cabezazo hacia la porteria.

El partido parecía muy encaminado a una igualdad sin goles, pero Ignacio Malcorra quien ingreso en la segunda mitad tenia otros planes. A los 40' minutos, una corrida de Luca Martinez Dupuy termino en infracción y el 10 tomo la pelota para el tiro libre, en la puerta del area. Malcorra se paro, apunto y clavo su disparo en su angulo superior izquierdo del arco de Hoyos, para desatar la locura de los hinchas locales.

Abajo en el marcador, el equipo de Heinze busco con intensidad el empate con centros al area y mucha mas voluntad que juego, pero no habia mucho tiempo para mas y el triunfo fue para los de Arroyito. Los de Russo regresaron al camino de la victoria, despues de haber perdido dos de los ultimos tres encuentros por el torneo local.