Arranca en Sudamerica y continua en otros dos continentes

La noticia bomba del año. Todavía faltan tres meses aproximadamente para que este 2023 llegue a su finalización, en la antesala a la próxima doble ventana que se disputará en este mes donde seguirá la acción en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en el caso del continente será el turno de las fechas tres y cuatro respectivamente de este campeonato. Durante esta mañana en una conferencia de prensa, Alejandro Domínguez el máximo mandatario de la Conferederacion Sudamericana confirmó una noticia bomba y se trata que Argentina acompañado de Uruguay y Paraguay serán los países anfitriones de los primeros tres encuentros de la cita mundialista 2030 en su versión centenario.

En principio el arranque oficial de este torneo será en el místico estadio Centenario de Montevideo, el mismo lugar que dio inicio en el 1930 (la Albiceleste alcanzó la final en ese año y cayó 4-2 frente al dueño de casa), Paraguay será su primera experiencia como anfitrión y nuestro país es la segunda vez que organice un Mundial, la anterior había sido en 1978, en este año obtuvo su primera estrella de las tres que tiene encima del escudo. Además, en una de las llamativas decisiones también confirmó que el resto de esta competición se dispute en otros continentes debido a que España (1982, su única experiencia mundialista siendo el país organizador), Portugal y Marruecos.

“El fútbol unió tres continentes, seis países. Es un hecho histórico, estamos sumamente felices” aseguró Domínguez en la rueda de prensa de hace instantes al confirmar esta novedad. “El evento se origina en Sudamerica, luego se traslada a España, Portugal y Marruecos, las tres federaciones ya están clasificadas” dijo en esa misma línea, Robert Harrison presidente del fútbol paraguayo.

En cuanto a la etapa clasificatoria, dieron a entender que la FIFA descontaría estas tres plazas para que las otras siete selecciones (Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) jueguen en búsqueda de los tres boletos directo y uno directamente al repechaje. Uno de los que quedó totalmente descartado fue Chile que soñaba con ser uno de los países locales: “Esto no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o para que le encontremos algo. Es una decisión de FIFA, no nuestra” declaró Domínguez al referirse a la ausencia del país trasandino.