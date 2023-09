La Scaloneta firme en lo más alto

No para de recibir buenas noticias. A pesar de la preocupación por la molestia sufrida anoche por Lionel Messi, donde el astro rosarino salió a los 36’ del primer tiempo en la goleada (4-0) del Inter de Miami ante Toronto por la Major Soccer, el ex Barcelona será evaluado en los próximos días por esa dolencia. Hace instantes, se conoció una nueva actualización del ranking FIFA, otra vez como viene ocurriendo en este último tiempo, los campeones del mundo observan a todos desde arriba mantuvo su primera colocación en este rubro.

Luego del buen arranque de las Eliminatorias, en la pasada doble ventana de septiembre, Argentina ganó sus primeros dos partidos (ante Ecuador y Bolivia) sumó puntaje ideal en el inicio del camino rumbo a la próxima cita mundialista. Más atrás en el podio, se encuentra Francia (2°) los actuales subcampeones y Brasil (3°) completan esos primeros tres casilleros.

Los otros que completan el top diez: Inglaterra (4°), Bélgica (5°), Croacia (6°), Países Bajos (7°), Portugal (8°), Italia (9°) y España (10°) respectivamente. Sin embargo, en el caso de los combinados de la Conmebol en ese nuevo ranking aparecen: Colombia (16°), Uruguay (17°), Perú (22°), Chile (36°), Ecuador (38°), Paraguay (52°), Venezuela (53°) y Bolivia (83°).

