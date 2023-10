El uno x uno del agónico empate 1-1 de La Academia frente a Sarmiento

Gabriel Arias (5): Le remataron prácticamente una sola vez al arco y terminó en gol. Así y todo, a pesar de ser un remate que no fue imposible, no se le puede recriminar demasiado.

Tobías Rubio (4): Volvió a mostrar una versión deslucida respecto a los primeros partidos en primera. No contribuyó en ataque y cometió una falta irresponsable que pudo haber terminado en tarjeta roja.

Leonardo Sigali (3,5): Su rendimiento no fue el mejor y sigue en concordancia con lo que viene mostrando durante el año. Pasó de largó en la jugada del gol de Mainero.

Nazareno Colombo (3,5): Desde que llegó al club no mostró la versión por la que Racing desembolsó una gran suma de dinero. Estuvo lento, impreciso y con demasiados errores en salida. Le comieron la espalda en gol de Sarmiento.

Gonzalo Piovi (4): Esta vez jugo como lateral izquierdo y le costó ser profundo. A pesar de sus errores con pelota, también hay que contarle las buenas. Asistió con un buen pase a Baltasar en la jugada que terminó en gol de Racing y también remató varias veces en búsqueda del empate cuando el cotejo iba 1-0.

Aníbal Moreno (4): Está claro que el año del volante está lejos de asimilarse al del 2022. En este partido en concreto jugó en cancha rival más que en la propia, pero le faltó la precisión quirúrgica que requieren este tipo de partidos en los que el rival te espera casi adentro de su propio arco. Está lejos de su mejor nivel.

Jonathan Gómez (4): La claridad con pelota entre los pies no fue nunca una de sus virtudes y hoy no fue la excepción. Corrió y metió más de lo que jugó.

Agustín Almendra (5): Tuvo la chance de ser titular y lo cierto es que el momento del equipo no lo ayudó para nada. Intentó vincularse con sus compañeros, pero gran parte de los pases terminaron interceptados. Con poquito, fue de los únicos que remataron e intentaron algo más en el primer tiempo.

Juan Fernando Quintero (5): No pudo realizar esos pases desequilibrantes que suele hacer porque el contexto del partido no se lo permitió. Sarmiento defendió muy cerca de su propia área y esto hizo imposible filtrar balones a la espalda de los centrales. Se mostró participativo, pero poco pudo hacer. No fue su noche.

Gabriel Hauche (4): Fue el que tuvo las dos chances más claras en Racing y no definió del todo bien.

Roger Martínez (4): Luego de una performance de alto nivel en los primeros partidos que llegó al club, ahora bajó su rendimiento y hoy no pudo nunca ganarles a los centrales del Verde. Está de más decir que fue un encuentro más que difícil para un centrodelantero ya que era imposible encontrar espacios en el área rival. Tuvo una buena combinación con Gabriel Hauche que terminó en un remate del demonio.

Futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes:

Gastón Martirena (3): Muy floja actuación del uruguayo, sobre todo en ataque. Finalizó muy mal varios centros que, en definitiva, era una de las cualidades por las que vino al club. También recepcionó mal la pelota en varias ocasiones.

Agustín Ojeda (4): “Trapito” no pudo jugar ese uno contra uno que tanto le gusta y desequilibrar debido al posicionamiento del rival. Entró poco en contacto con la pelota.

Baltasar Gallego Rodríguez (8): Ya antes de convertir se mostró con ganas de revertir la situación, pidió varias veces la pelota y le aportó al circuito de juego académico más velocidad. Completó su actuación con un golazo sobre la hora. El mejor futbolista de la noche en Racing.

Maximiliano Romero (2,5): Prácticamente no entró en juego y cuando intentó hacerlo no pudo controlar la pelota.

Nicolás Oroz: No calificable.