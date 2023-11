Luche y vuelva, Nahuel

Luego de estar en uno de los palcos del Eva Perón de Junín acompañando a la delegación de Godoy Cruz en el empate 1-1 ante Sarmiento, Nahuel Ulariaga es buena noticia para cada pasillo de calle Balcarce y el atacante surgido en las inferiores está cada vez más cerca de los retornos al verde césped. Tras el alta médica recibida de Gianluca Ferrari, el defensor ya fue convocado en algunos encuentros integro el banco de suplentes, aún no pone primera en el terreno de juego después de lo que fue su dura lesión sufrida en febrero pasado frente San Lorenzo.

Sin embargo, en el comienzo de esta era de Daniel Oldrá como entrenador en el primer cotejo con triunfo contra Arsenal (2-3) después de la ida de Diego Flores como DT era uno de los futbolistas que pedía a grito la titularidad por su buen nivel mostrado cada vez que le tocó ingresar en los últimos minutos. El delantero que tuvo su bautismo en la etapa de Diego Martínez como director técnico en aquella goleada sufrida ante Racing (6-1), donde en el Cilindro de Avellaneda convirtió su primer gol en la máxima categoría, tuvo que salir a los pocos minutos por una molestia se terminó confirmando el peor diagnóstico y sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda.

En aquel mencionado encuentro en el Julio Humberto Grondona formó el binomio de ataque acompañado de Salomón Rodríguez, pero a los 34’ quedó tendido en el suelo y rápidamente pidieron asistencia, en su lugar ingreso Enzo Larrosa. Una vez que el nacido en San Luis se realizó los estudios correspondientes, en un primer momento se pensó que se trataba de un esguince de rodilla, terminó siendo una nueva rotura de ligamentos de su rodilla derecha.

Otra vez afuera de la cancha por un tiempo, ese 13 de abril de este año quedará marcado por otra fecha difícil de recordar para el canterano. En la semana, Ulariaga una de las grandes promesas de infantiles del Expreso afirmó en una entrevista con Dos de Punta que está a un paso de regresar a las canchas: “Hablé con Daniel (Oldrá) y los chicos del cuerpo técnico y me dijeron que no me quieren apurar. Yo tengo la esperanza de poder estar, pero es difícil. Daniel quiere que me ponga bien para la pretemporada” comentó el puntano de 21 años.

Acerca sobre como se encuentra el anímicamente dijo: “Contento, estoy entrenando bien. Arranque la semana pasada con algunos trabajos y ya estoy metido en el grupo. Estaba muy ansioso, con ganas de volver”. En otra línea, Nahuel confesó que estuvo presente en Junín: “Pude viajar, me hizo muy feliz ser parte de la concentración. Le pedí permiso al Staff Técnico y me autorizaron” concluyó, el “9” del Tomba en charla con el medio radial.