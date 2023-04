Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez tras la victoria en Sarandí: "Partido durísimo"

Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez, ayudantes de campo del entrenador interino Daniel Oldrá, dialogaron con la prensa presente en el Estadio Julio Humberto Grondona, donde Godoy Cruz sumó tres puntos claves para mantenerse lejos de la zona de descenso luego de la remontada por 3 a 2.

El Arse se puso en ventaja antes del descanso con gol de Adrián Sporle; en el segundo tiempo, Diego Rodríguez lo empató de penal; cuatro minutos después, Santiago Toloza volvió a poner por delante al local, pero Felipe Peña Biafore en contra y Tadeo Allende le dieron la victoria al Tomba.

A los 30' de la primer mitad, se le complicaron las cosas a la dirigencia interina encabezada por Daniel Oldrá, se retiraron con dolencias del campo de juego Juan Andrada y Nahuel Ulariaga, Olmedo expresó: "Lamentamos la lesión de los chicos, ojalá no sea nada grave, sobre todo lo de Ula (Ulariaga). Lo de Juan es una molestia muscular y esperemos que lo solucione en la semana". También comentó acerca de lo que pasó por sus cabezas durante el entretiempo: "Creímos que lo mejor era salir con tres puntas por la proyección de sus laterales, con los dos por fuera podíamos frenar eso y además que teníamos el resultado en contra y debíamos salir a buscarlo". A su vez, se refirió al poco tiempo que tuvieron para preparar el partido y estar junto al plantel: "En la semana hubo pocos días de entrenamiento, en los cuales había que conocer al grupo, más allá de que ya conocíamos a varios cruzándolos en el día a día y más que nada había que convencerlos de que tienen material para sacar adelante esta situación, no deportiva, sino mental en la que están metidos".

Sentado al lado de Olmedo, estaba Nelson Ibáñez, que hizo más énfasis en lo que fue el encuentro y elogió a sus dirigidos: "El primer tiempo nos costó un poco por cómo se dio el desarrollo, no nos salió como lo habíamos pensado, pensábamos que teníamos que cambiar la forma de atacar. Los jugadores hicieron todo, la gran verdad son ellos, nosotros les agradecemos por la recepción, el respeto, las ganas. Demostraron que sí tienen jerarquía para vestir la camiseta de Godoy Cruz. Estamos todos muy contentos, toda la gente que vino y la de Mendoza, eso nos llena de orgullo".

A Godoy Cruz le quedó un cambio restante en el final del partido y no lo utilizaron, Olmedo aclaró: "Fue porque teníamos a Fede (Rasmussen) con una molestia en el hombro. Si bien él nos decía que estaba para terminar el partido, no podíamos arriesgar ese cambio por cualquier lesión más grave que tuviera. A su vez, creíamos que el equipo lo estaba haciendo bien, no ameritaba hacer el cambio para poder aguantar lo de Fede.". Luego, el ex arquero tombino ya retirado amplió su reflexión del tiempo complementario y nuevamente, le reconoció el mérito a los jugadores: "Creo que el segundo tiempo los jugadores hicieron las cosas muy bien y desde afuera se veía que no estábamos sufriendo, el segundo gol viene en un momento nuestro en levantada, el equipo se estaba sintiendo cómodo con el desarrollo del partido pero hizo un muy lindo gol el jugador de Arsenal. Igual lo fuimos a buscar y lo ganamos. Una satisfacción gigante anteponerse a los malos momentos, estar dos veces abajo, esto le va a dar confianza a los jugadores para volver a creer que se puede y a nosotros nos pone muy contentos".

Por último, el retirado volante salido de las inferiores del Bodeguero, comentó acerca del próximo encuentro del equipo ante Lanús el próximo lunes a las 21:30 en Mendoza: "No confirmamos si vamos a salir con tres puntas arriba, vamos a pensar en recuperar, tenemos pocos días para seguir trabajando".