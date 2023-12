Hernán López Muñóz: "Quiero salir campeón con Godoy Cruz"

Después de la dura derrota ante Boca en la última jornada de la fase regular de la Copa de la Liga, Godoy Cruz se enfrentaba a Banfield en el Estadio Único de Villa Mercedes por los cuartos de final de dicha competición. En un partido muy disputado que terminó sin goles en el marcador, el tomba se impuso en los penales y avanzó a semifinales. Con el objetivo de salir campeón y clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Daniel Oldrá enfrentará a Platense en la instancia siguiente.

Después del encuentro, el diez del expreso, Hernán López Muñóz, dialogó con TNT Sports: "Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado. Cuando se definen cosas, se juega así. Hoy no toca tanto lo individual, sino lo colectivo. Fuimos un equipo de guerreros. Sufrimos hasta los penales, pero gracias a Dios nos llevamos la victoria"

"Estoy muy feliz y agradecido a Godoy Cruz por abrirme las puertas. Estar entre los mejores del país es un orgullo, tenemos que seguir demostrándolo. Ahora nos quedan dos finales y Dios quiera que las terminemos de la mejor manera"

Respecto a la actuación del equipo y la unión del grupo: "Eso es lo lindo y feo del fútbol. Uno nunca sabe si va a ganar o va a perder. Este equipo está para todo. Se disfruta a la hora de jugar, nos divertimos adentro de la cancha y eso es lo más lindo. Después, si la pelota entra o no, es suerte o verdad. Estamos muy contentos con lo que venimos haciendo"

"Tengo una familia de oro y unos amigos que están siempre. Les agradezco porque desde que arranqué a patear una pelota están al lado mío acompañándome y gracias a Dios hoy los tuve en la tribuna"

Sobre los rumores de una posible salida al Napoli: "Son cosas que leo. Trato de no meterme, de no desenfocarme. Hoy estoy muy contento en Godoy Cruz y gracias a mi trabajo acá surgen estas cosas. Quiero salir campeón con Godoy Cruz y después me sentaré tranquilo con mi representante a hablar sobre ese tema"

El capitán de la bodega, Diego Rodríguez, dialogó con el mismo medio y habló sobre la unión del grupo: "Es la esencia, lo que tratamos de marcar en el día a día. Tenemos que ser sólidos, estar unidos y juntos. Pasamos momentos duros durante todo el año y ahora que se viene lo más lindo, hay que estar más unidos que nunca. Creo que se vio adentro de la cancha. Por ahí no jugamos tan bien, pero se vio un equipo solidario y con una entrega enorme"

Sobre Oldrá: "Le habíamos dicho al gato que lo atábamos y no lo dejábamos ir. Confió en nosotros en un momento complicado, donde podía pasar cualquier cosa. Nosotros también confiamos en él y creo que se vio reflejado. Hay una conexión entre cuerpo técnico, jugadores y la gente. Ellos están ilusionados debido a lo que se ve en la cancha"

"A la gente le decimos que tengan una buena ruta, que manejen tranquilos y con calma. Hay cosas que son muy importantes también"

Por último, el Ruso contó la situación del papelito durante los penales: "Le pedí al gallito (entrenador de arqueros) que anote dónde pateaban los jugadores de Banfield, después tuve que andar chequeando".