Pobre el que quiera robarle la ilusión al Tomba

Los primeros minutos en La Pedreda comenzaron con el dominio repartido, Godoy Cruz de a poco quería adueñarse de la tendencia del balón, en el plan inicial de Banfield era esperar en su campo para salir rápido de contragolpe y tapando marca individual sobre Hernán López Muñoz. Transcurrido los 20’, el equipo dirigido por Julio César Falcioni era el que tomó las riendas del encuentro, tuvo algunas chances en los pies de Emanuel Insúa o de Milton Giménez, el conjunto conducido por Daniel Oldrá se lo notó nervioso y en esos primeros instantes cometió varias infracciones infantiles.

Sin embargo, cerca de la media hora, el club de calle Balcarce sufrió la sensible salida de Bruno Leyes, el volante de contención se retiró llorando del verde césped por una molestia en uno de sus hombros y encendió las alarmas en La Bodega. Durante los últimos diez minutos, el elenco de Oldrá mostró su mejor versión soltando los laterales al ataque, Lucas Arce y Thomas Galdames por el carril derecho y izquierdo eran unos atacantes más, solamente le faltó determinación en los últimos metros.

Por otra parte, en el complemento arrancó friccionado, en una de las primeras situaciones de peligro Tadeo Allende sacudió de media distancia y Facundo Cambeses lo desactivó era un golazo del “11”, fue el primer aviso del Bodeguero en la noche de Villa Mercedes. El Expreso se adelantó más en el campo de juego, en tanto que el Taladro juntar líneas para lanzarse de contra y en reiteradas oportunidades, estuvo libre Milton Giménez, quien estaba bien marcado por Braian Salvareschi.

Ante este escenario, el entrenador de la institución del sur del gran Buenos Aires metió al explosivo Gerónimo Rivera y el objetivo principal era retroceder para juntarse en los metros finales con Giménez. Rápidamente, el DT del Tomba cambio pieza por pieza, afuera Daniel Barrea -no tuvo una buena noche- adentro Salomón Rodríguez, el ex Rentista es un centrodelantero más de aérea, mientras el ex Belgrano nunca encontró su lugar en la cancha.

Pero, a los 35’ casi se infarta más de un simpatizante de Godoy Cruz en San Luis, los hombres de Banfield reclamaron que Diego Rodríguez sacó un cabezazo cerca de la línea. Finalmente, Hernán Mastrangelo a instancias del VAR anularon ese tanto de Aarón Quirós, los últimos minutos era mucha tensión de ambas partes.

Fue final en tiempo regular, Mastrangelo bajo el telón y el segundo pasaje a las semifinales se iba a definir nuevamente mediante la definición desde los doce pasos. En una infartante noche, el Tomba sacó boleto al cuadro de los cuatro mejores de la Copa de la Liga y sigue más ilusionado que nunca, ahora se enfrentará a Platense (eliminó a Huracán, también por penales).

Síntesis

Godoy Cruz (0)-5-: Diego Rodríguez ©; Lucas Arce, Pier Barrios, Braian Salvareschi, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Daniel Barrea. DT : Daniel Oldrá

Banfield (0)-3-: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Mateo Pérez, Aaron Quirós, Emanuel Insúa; Eric Remedi, Ezequiel Cañete; Ignacio Rodríguez, Juan Pablo Álvarez, Juan Bisanz y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni

Goles : no hubo

Penales :

Diego Rodríguez (GC). 1-0

Juan Bisanz (B). 1-1

Tomás Conechny (GC). 2-1

Emanuel Insúa (B). 2-1 -fallo-

Salomón Rodríguez (GC). 3-1

Eric Remedi (B). 3-2

Tadeo Allende (GC). 4-2

Aarón Quirós (B). 4-3

Hernán López Muñoz (GC). 5-3

Cambios : en el primer tiempo : 29’ Cristian Núñez por Bruno Leyes (GC); en el segundo tiempo : 18’ Gerónimo Rivera por Juan Pablo Álvarez (B); 28’ Salomón Rodríguez por Daniel Barrea (GC) y 42’ Jesús Soraire y Yvo Callero por Ignacio Rodríguez y Martín Cañete (B);

Amonestados : en el primer tiempo : 14’ Tomás Conechny (GC); 19’ Daniel Barrea (GC); en el segundo tiempo : 23’ Ignacio Rodríguez (B);

Expulsados : no hubo

Árbitro : Hernán Mastrangelo