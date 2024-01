Al Ruso le picó un “Bicho”

“Llegué con mucha ilusión y un mensaje claro que pedía. Tenemos que mantener al Tomba primera. Hoy a menos de dos años de ese dicho, maravillosamente, celebramos haber clasificado a la Copa Libertadores” fue una de las tantas palabras que uso en sus redes sociales, Diego Rodríguez al comunicar que no seguirá bajo los tres palos de Godoy Cruz en este año y se transformó en la única baja sensible. Después de la decisión del ex Independiente de no renovar su vínculo que venció el pasado 31 de diciembre y a partir del 1 de enero ya se convirtió en agente libre comenzó a recibir diferentes sondeos, entre esos tenía dos firmes candidatos: Gimnasia y Estudiantes eran los primeros que encabezaron la nómina para quedarse con los servicios del nacido en Mar del Plata.

En el caso del primero según aseguraron diferentes fuentes le enviaron una oferta concreta, ante la falta de respuesta rápidamente acordó la llegada de Marcos Ledesma- ex Platense- en este último tiempo. Sin embargo, tras el intento fallido de Argentinos Juniors por contratar a Matías Dituro decidió continuar su carrera en España se anunció que el hombre de 34 años será nuevo futbolista del elenco de La Paternal.

🚨Diego Rodríguez es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

*️⃣En las próximas horas, se hará la revisión médica y firmará contrato hasta diciembre de 2024. Llega con el pase en su poder después de un muy buen paso por Godoy Cruz. #TratoHecho pic.twitter.com/0Ou79pmhHJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 7, 2024

En las próximas horas se hará la revisión médica y firmará su contrato hasta diciembre del corriente año para ponerse a las órdenes de Pablo Guede, DT del Bicho. Aunque todavía no se conocen los rivales, en este 2024, el conjunto de Guede disputará la Copa Sudamericana se quedó con el último cupo disponible por diferencia de gol sobre Atlético Tucumán, ambos terminaron la temporada pasada con 54 puntos.