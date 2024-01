Franco Petroli: “Me encontré con un hermoso predio, con muchísimas cosas de muchísimo nivel’’

El ex River, quien fue cedido a Estudiantes de Rio Cuarto y hoy en día se encuentra bajo las ordenes de Daniel Oldrá, se presentó a la conferencia de prensa realizada en el club del cual habló muy bien y tuvo una grata opinión, en el momento en el cual Vavel Argentina le preguntó sobre que le pareció el club y las instalaciones del mismo, y a demás como fue recibido. A lo que el jugador respondió: “Me encontré con un hermoso predio, con muchísimas cosas de muchísimo nivel, todo lo que necesitamos para el día a día, y eso es importante porque el jugador se siente cómodo, y ahí simplemente tenés que crecer y potenciarte como jugador para uno mismo y después para el club que es lo que realmente importa”. No sólo se quedó con eso, si no que también agregó lo siguiente “El club y el grupo sin dudas es maravilloso", con esto finalizó su respuesta sobre como va su estadía en Mendoza.

Desde Radio Nihuil le preguntaron con qué responsabilidad asume, ya que viene a ocupar el cargo que sostuvo hasta hace poco Diego “Ruso” Rodríguez. A lo que Petroli expresó “Realmente lo que ha hecho el Ruso este año que pasó fue muy bueno, y eso está bueno para saber que la vara está alta. Hay que trabajar, hacer lo mejor posible lo que uno sabe y de ahí veremos cómo se desata el año, pero es un lindo desafío para mí”.

A demás, desde radio Andina preguntaron si le sorprendió que Godoy Cruz lo fuera a buscar y decidiera invertir y comprar la mitad del pase, a lo que el jugador declaró “Bueno si, realmente creo que el club hizo un esfuerzo grande, así que agradecido al presidente, a la dirigencia y al cuerpo técnico por esta oportunidad, que tengo que aprovecharla lo mejor posible”. También agregaron que quedan dos arqueros en el plantel con posibilidad de préstamo y probabilidad de que llegue uno más y le preguntaron si dentro de sus expectativas está pelear el puesto, luego de la gran temporada que tuvo en Río Cuarto, y si pudo hablar con Oldrá en base a eso, y él aclaró “Cada vez que uno llega a un club, por lo menos desde mi manera, siempre uno quiere jugar, y eso no va a cambiar. El deseo va a estar, pero obviamente eso tiene que estar acompañado de mucho trabajo, de mucha disciplina, después el que decidirá será el Gato, y estoy a disposición de o que el plantel necesite”.

Por último, pero no menos importante, desde la página Bodeguera le preguntaron si en alguna ocasión le gustaría usar la cinta de capitán, a lo que Franco con una sonrisa respondió “Creo que recién llegado, pensar en eso es un poco ir más adelante, pero bueno, creo que ahora es adaptarme a la ciudad, al equipo, tratar de hacer las cosas muy bien, y asi poder conseguir un lugar que es lo que realmente deseo, y todo lo demás es cosa para otro momento” finalizó Petroli.