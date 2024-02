Fue uno de los tres casos que regreso hace un mes a la Bodega tras terminar su cesión, luego de una charla con Daniel Oldrá y ante la difícil chance de sumar al golero de experiencia después de lo que fue la ida de Diego Rodríguez, Roberto Ramírez está viviendo su segunda etapa en el club de calle Balcarce. Aunque, el habitual titular es Franco Petroli, el ex Quilmes que sonó para ser nueva cara de Colón de Santa Fe tuvo su oportunidad en el triunfo de anoche (0-2) frente Instituto en el Monumental Presidente Perón y demostró una aceptable imagen en líneas generales.

La última vez de Roberto Ramírez en el arco del Tomba fue ante Platense el 4/6/22.



Viene de una destacada actuación en Guillermo Brown de PM, vamos Robert 👏🏼🙌🏽 pic.twitter.com/ZvNlkTFjdH — Godoy Cruz Data (@GodoyCruzData) February 26, 2024

En un once plagado de suplentes debido a que la cabeza de Godoy Cruz está puesta en el desquite del jueves y soñando con dar vuelta la historia contra Colo Colo en Chile, el técnico del Expreso decidió volver a poner aquellos futbolistas que no vienen teniendo demasiados minutos. Por ¡séptimo! compromiso consecutivo en esta Copa de la Liga, el Tomba no recibió goles y es el único de los 28 elencos de la máxima categoría que tiene la valla invicta.

Sin embargo, en líneas generales, el ex Guillermo Brown de Puerto Madryn se lo mostró seguro a pesar que el campo de juego no estaba en buen estado por las intensas lluvias en Córdoba y estuvo solido durante los noventa minutos. La última vez que el portero formado en las inferiores del Bodeguero, fue en una caída (1-2) contra Platense por la primera fecha de la Liga Profesional 2022 en junio de ese año.