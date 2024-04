Daniel Oldrá: “Como no voy a estar contento si hicimos 29 puntos”

Campañon. Si hay una palabra para describir este presente de Godoy Cruz es esa y no hay ningún tipo de duda anoche tuvo que sufrir más de la cuenta para derrotar por la mínima al duro Sarmiento de Junín por el solitario gol anotado por Tomás Conechny. De esta manera y a una fecha de la finalización de la fase regular de esta Copa de la Liga, el club de calle Balcarce abrochó el primer lugar de su zona y se enfrentará al cuarto de la A en el duelo de los cuartos de final, después del último compromiso de local habló en conferencia, Daniel Oldrá: “La verdad fue un partido duro, sabemos que Sarmiento es un rival super difícil, tuvimos algunos momentos buenos en el primero y en el segundo. Creo que fuimos justo ganadores” comenzó diciendo el DT revelación en esta temporada.

En otra línea, el entrenador del Expreso dio su visión acerca como observó el rendimiento de sus muchachos: “Me quedó por ahí con la solidez del equipo porque muchos pasajes del torneo fuimos sólido. Por ahí después con los cambios, Vicente (Poggi) se metió rápido en el espectáculo se junto ahí con Hernán y mejoramos bastante”. Además, analizó la evolución de su conjunto tras la temprana eliminación en la Copa Libertadores: “Como no voy a estar conforme si hemos hecho 29 puntos, han sobre pasado los momentos difíciles. Siguieron y manteniendo alto al club, sé que por momentos hemos jugado bien y otras veces, creo que este elenco se acostumbro a ganar. No es fácil sacar 29 cortos en un torneo corto”.

Sin embargo, en la última fecha de este primer tramo, el Tomba visitará el próximo martes desde las 20:00 a Boca en La Bombonera y ya hizo hincapié en lo que será este cotejo: “Agradecerle a Isra (Damonte) por sus palabras, es difícil preparar esto porque Galdames tiene cuatro amarillas, perdí al Indio (Fernández) a Salva (Salvareschi) tiene mucha fortaleza para seguir adelante y le acá le mando mi cariño. Poner a los que mejor estén ver quienes tienen cuatro amarillas, trataremos de poner lo mejor posible pensando en lo que viene” comentó, el director técnico del Expreso dando una breve pista de lo que podría poner en el Alberto J. Armando. “Me preocupa porque hay familia afuera de los futbolistas de todo el mundo, creo que somos todos hinchas de Godoy Cruz estamos pasando por un gran momento por ahí perjudicamos a nuestra institución. Espero que entre todos podemos solucionar todo esto” se refirió de los incidentes alrededor del Malvinas Argentinas entre algunos “hinchas” y la policía.

Por último, Oldrá dejo en claro que van a reunirse con los dirigentes ante un posible refuerzo para cubrir la baja de Salvareschi: “Ya vamos hablar con los dirigentes, no sé si ahora hay posibilidades porque ya termina. El doctor nos dirá cuanto tiempo más tiene post operación, viene esta parte que es super dura”. El DT de 57 años no se puso nervioso cuando se le preguntó si Godoy Cruz es candidato: “Vamos a ir por esa ilusión, son partidos super duros el torneo pasado nos quedamos afuera por un penal. Que la gente se quede tranquila que lo vamos a intentar, ojalá podamos lograr la ansiada estrella que quiere todo el mundo” concluyó, el Gato en charla con los periodistas presentes.