Volvieron las matemáticas. Luego del triunfo en los últimos minutos contra Platense en Vicente López, Godoy Cruz este lunes desde las 20:00 se enfrenta al duro Sarmiento, en búsqueda de reafirmar su liderazgo en la zona B de la Copa de la Liga. Será el último encuentro del club de calle Balcarce en el estadio provincial previo al arranque de los playoffs.

En el último adversario que tendrá en este primer semestre, el equipo dirigido por Israel Damonte está sufriendo por salir del fondo de los promedios, hoy estaría zafando y se encuentra por encima de Independiente Rivadavia, Deportivo Riestra y Central Córdoba respectivamente. En el último cotejo del pasado domingo cayó en el Eva Perón frente Newells por la mínima diferencia, Juan Ignacio Ramírez la única emoción en Junín.

Durante esta temporada, el Kiwi aparece en el escalón 13° en el penúltimo lugar del grupo B y solamente cosechó cinco puntos de 36 posibles producto de dos triunfos, tres empates y siete derrotas, convirtió nueve goles y recibió 17 tantos en contra. Sin embargo, en la Copa Argentina, otro de los certámenes que disputó en este año quedó sorpresivamente afuera en 32avos y perdió por penales ante Temperley.

ÚLTIMOS DETALLES. Damonte y compañía están puliendo detalles antes de emprender viaje rumbo Mendoza. Foto: Prensa Sarmiento de Junín

Uno de los tantos batacazos en la competición federal. Pensando en la recta final del campeonato, Damonte que tuvo un fugaz paso por la Bodega en su época como jugador no podrá contar con Lisandro López para sus últimas dos presentaciones. El ex delantero de Racing entre otros sufrió un desgarro en el soleo y seguramente su lugar sea ocupado por Iván Morales.

Pero, no son todas malas noticias para el ex volante central podrá contar con Franco Paredes, el defensor que estaba en carpeta de Independiente dejo atrás algunas molestias físicas y Elías López, el ex lateral derecho del Bodeguero salió por un golpe en la cabeza en el anterior espectáculo, este nombre también ya está recuperado. Pasando en limpio, un probable once del Verde estará compuesto por: Fernando Monetti; López, Paredes, Juan Insaurralde, Gabriel Díaz; Manuel Mónaco, Fernando Godoy, Diego Calcaterra, Yair Arismendi; Joaquín Gho y Morales se perfilan para arrancar en el Malvinas.

Tras su visita a Mendoza, Sarmiento pone punto final a su participación en la Copa de la Liga dentro de unos días (aún no hay confirmación) recibiendo en su casa al Calamar. En su historia frente al Tomba nunca le pudo ganar en suelo mendocino ni en la máxima categoría ni en la Primera “B” Nacional.