Bruno Leyes, intimo: “Me da mucho orgullo ver la tabla y vernos ahí arriba”

A paso firme. Luego del triunfo en la noche del lunes ante Sarmiento de Junín en el Malvinas Argentinas, el cuerpo técnico encabezado por Daniel Oldrá decidió dar algunos días de descanso a sus dirigidos, en los días previos al último encuentro de esta primera parte de la Copa de la Liga cuando visite el próximo martes desde las 19:30 a Boca Juniors en La Bombonera. En horas de la nublada tarde de ayer (miércoles), Bruno Leyes (22), el centrocampista que de a poco se está convirtiendo en un pilar fundamental en la columna vertebral del Expreso charló mano a mano con este medio dio su visión acerca del rendimiento del Tomba, su tarde soñada del 20 de julio de 2021 en el Feliciano Gambarte, el recuerdo de su abuela, entre otros temas más.

- ¿Cómo se viven estos días después de la clasificación a la próxima instancia?

-Como lo he dicho en varios reportajes era uno de los objetivos asique estamos muy tranquilos

- El lunes abrocharon el primer puesto. ¿Qué sensaciones te da a nivel individual y grupal?

-El nivel individual me da mucho orgullo ver la tabla y vernos ahí primero faltando una fecha ya asegurarnos la primera ubicación. Ya a nivel grupal, creo que estamos todos orgullosos, hemos conseguido algo histórico que no se consigue. Lo hemos conseguido con humildad, ahora se viene lo más lindo.

- Superaron la Copa de la Liga pasada…

-Hemos sacado varios puntos, todavía quedan tres puntos más que pueden ser bastante importante.

-¿Sienten que tienen revancha en este año tras quedar ahí en la temporada pasada?

-Creo que, en lo personal, lo tomo como una revancha por la lesión que no me tocó jugar los cuartos y las semifinales. Por ahí por un penal, creo que cosas de destinos no pudimos llegar a la final. Este año vamos a tratar de jugar la final.

-¿Cómo te has sentido de esa molestia en el hombro?

-Me he sentido muy bien, tuve una recuperación bastante difícil. A principio fue un mes, me costó un poco a veces cuando hace frío o me levanto me duele el hombro

-Hace un año comenzaba el ciclo de Oldrá. ¿Dónde está la clave de esta exitosa era?

-El Gato es una persona bastante motivadora, el siempre nos dice que hay que trabajar duro y con mucha humildad al igual que el cuerpo técnico.

-Tienen un cuerpo técnico que dejaron la huella en Godoy Cruz, uno de ellos es Nicolás Olmedo…

-La verdad que es un cuerpo técnico muy lindo, se trata de apegar a nosotros. Nico Olmedo me habla poco, pero me dice la palabra justa para estar bien en la cancha trato de escucharlo. Se que si le hago caso me va a ir bien

-Estas en una lista soñada de los jugadores que debutaron en el Tomba con gol. ¿Qué sensaciones?

-La verdad que estoy muy agradecido de hacer un gol en el Gambarte, es el único que tengo porque sinceramente no vivo de esa. En ese momento estaba en otra posición, ojalá ahora pueda volver a convertir ahí cuando volvamos.

-En el festejo señalaste el cielo. ¿Por algo en especial?

-Por mi abuela justo hacía poco había fallecido, era mi madrina, mi abuela era como mi segunda madre

-¿Qué te dijo Sebastián Méndez antes del cotejo ante Central?

-El día anterior se había lesionado, Luciano (Pizarro) habían comentado la posibilidad que estaba un compañero o yo. Pensé, bueno hice pretemporada ahora, no creo que sea titular. Cuando voy llegando a Gambarte, me dijo que iba a ser titular, disfrute mucho esa experiencia.

-¿Apuntan a conseguir el ansiado sueño de la primera estrella?

-Si, obvio todos soñamos con una primera estrellita en Godoy Cruz vamos paso a paso, vamos bien hay que ir confiarlo. Vamos bien

-Hace unas semanas atrás fuiste capitán. ¿Otro sueño cumplido?

-En lo personal ya cumplí el sueño de tener la “5” que es lo que me propuse cuando arranqué, en todas las categorías

-¿Soñas con recibir el llamado de Mascherano?

-La ilusión de que me convoquen a la Selección está y es otro de los sueños, aún todavía no me llaman.

-¿Cómo fueron tus inicios?

- Jugué al principio en Luzuriaga ahí a dos cuadras de mi casa, después me fui a probar a FADEP que era una escuelita. Jugué un par de año hasta los 15 y de ahí me fui a Godoy Cruz

-¿Quién te llevo a Godoy Cruz?



-Diego Márquez y Alberto Garro, fueron a buscar a mi tío en ese momento. Enzo Sosa se llama es hermano de mi mamá, me quede yo porque el no pudo por las lesiones que tuvo.

-¿Cómo fue tu infancia en tu barrio natal?

-Gracias a Dios no pase hambre, mis viejos me tuvieron de jóvenes mi papa con 18 años y mi mama con 17. Ese año era muy duro por la crisis de 2001, mis viejos son muy valorables que me metieron ser humilde con toda la gente. De chico era muy problemático en la calle con mis amigos, siempre con la pelota en la calle y salíamos a toda hora. Pase una infancia con la pelota de fútbol

-¿A qué se dedicaban tus padres?

-Mi viejo trabaja con los celulares, mi mamá trabajaba en un inyectable y le queda poco para recibirse de Enfermera, soy tímido me gusta ser perfil bajo.





Ficha personal

Nombre: Bruno Javier

Apellido: Leyes Sosa

Posición: Mediocampista central

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 2001, Mendoza

Edad: 22 años

Debut en Primera División : 20 de julio de 2021, Godoy Cruz 2 Rosario Central 1. Liga Profesional 2021

Entrenador que lo hizo debutar : Sebastián Méndez

Estadísticas personales: 77 partidos disputados, un gol anotado, una asistencia, trece tarjetas amarillas, una expulsión por roja directa. 4339’ jugados