Gallardo: ''Nos quedamos con las manos vacías''

Google Plus

Gallardo y su fastidio por la derrota (Foto: FotoBaires)

El técnico de River, Marcelo Gallardo brindó sus sensaciones luego de lo que fue la dura derrota por 4-2 frente a Boca en el Estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino.

En primer lugar, enfatizó el enojo lógico por la caída y aseguró que River deberá pensar inmediatamente en el partido del próximo jueves en el que enfrentará a Rosario Central por la final de la Copa Argentina: "Era el partido que no queríamos perder, hicimos méritos para ganarlo y nos quedamos con las manos vacías. Masticaremos la bronca, nos dolerá mucho, pero a partir de mañana deberemos pensar que el jueves tenemos una final y es la revancha a poco tiempo de poder olvidar este partido. Lo que hay que asimilar es la derrota de hoy, lo duro que fue".

Después tuvo tiempo para hacer un análisis del encuentro en líneas generales: "Creo que hicimos cincuenta, sesenta minutos de muy buena actuación colectiva, sufrimos el gol de ellos, nos levantamos, seguimos jugando con muy buena circulación, llegamos al empate, pasamos a ganarlo, terminamos el primer tiempo jugando muy bien. Nos levantamos una vez y el empate nos pegó duro por la forma, después el partido se hizo un poco feo y se encontraron con el tercer gol, un golazo de Tevez y ya ahí no hubo mucho para hacer. Pero no lo puedo explicar porque, a veces, cuando generás lo que generaste, siendo superior por muchos momentos del partido y no lo terminás de concretar, pasa lo que nos pasó''.

"Les dije a los jugadores que vamos a sufrir el dolor de esta derrota, nos costará dormir esta noche, pero mañana a la tarde, cuando volvamos, voy a tener jugadores que quieran tener revancha para recuperarnos, pero pensando que la revancha es una final, es un título. Este partido va a quedar en la estadística, pero el jueves tenemos una posibilidad de ganar un título. Y el título no sólo te da la chance de lograrlo, sino otro plus que es jugar la Copa Libertadores", agregó Gallardo.

Por otra parte, afirmó que a pesar de la derrota pudo rescatar cosas positivas con respecto a algunos rendimientos: "Futbolísticamente me quedan cosas buenas porque mostramos, ante un gran rival, que fuimos superiores, tuvimos juego, llegadas. Pero esto no es por merecimientos, sino por ser decisivos a la hora de concretar lo que se presenta. Vamos a lamentar durante hoy y mañana porque situaciones creadas a través de la generación del juego que no pudimos concretar y ellos con algunas jugadas aisladas pudieron ser decisivos".

Para cerrar, se refirió a la controvertida sustitución de Andrés D'Alessandro a los catorce minutos del segundo tiempo: "Lo de Andrés, había jugado un muy buen partido, teníamos el control del partido. Y Andrés era una alternativa que jugara sesenta minutos porque el jueves tenemos una final. Puse lo mejor que tenía para hacer una diferencia y después hacer cambios. Por ahí con el resultado puesto alguno va a decir 'no era el cambio', pero si nos empataban con Andrés en cancha iban a decir '¿por qué no lo sacó?'".