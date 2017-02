Preparándose para la final

Milton, que no juega desde octubre, será titular (Foto: Prensa River).

La cuenta regresiva para una nueva final. La final número 10 que jugará el Millonario en menos de tres años. Por la copa nacional que falta en las vitrinas de Núñez, la Supercopa Argentina, ante Lanús. Es por eso que River se prepara fuertemente para el compromiso ante el Granate, con el envión anímico que significó el triunfo en el Superclásico de Mar del Plata.

Como es habitual, La Banda se prepara en el River Camp de Ezeiza, y no todo es color de rosas para Marcelo Gallardo, ya que tiene una duda que lo tienen a maltraer: Lucas Alario, ausente ante Boca por una fatiga muscular, no estuvo entrenando normalmente esta semana y a falta de dos días para la final, su titularidad peligra. En caso que el Flaco no juegue, está disponible Rodrigo Mora, de gran pretemporada, pero el 13 es clave: en finales, lleva cinco goles anotados en River (tres a Central en la Copa Argentina). Sería una baja más que sensible.

La buena noticia para el DT: Milton Casco entrenar la par de sus compañeros y se perfila para ser el lateral por izquierda titular. No jugó ni un minuto en los amistosos de pretemporada, aunque apuran su vuelta porque Luis Olivera se retiró lesionado en el Superclásico. Recordemos que Milton se había roto el tendón de Aquiles en octubre pasado, por lo que se perdió los últimos tres meses de competencia.

Por su parte, quien sí llegará será el caudillo del fondo y habitué a las finales, Jonatan Maidana, que no tiene más problemas de sinovitis y pudo jugar los 90 minutos contra Boca sin mayores inconvenientes.

A su vez, hay que esperar si debutará Carlos Auzqui, quien ayer firmó su contrato hasta 2021 y quien venía entrenando en Estudiantes. Llega con buen ritmo y sin lesiones, así que tiene con qué para ser considerado para la final.

Los que siguen entrenando al margen son Zacarías Morán Correa, Iván Alonso, Luciano Lollo, Marcelo Larrondo, Olivera y aguardando la evolución de Alario.

De no mediar más inconvenientes, el once para conquistar la Supercopa sería éste: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Maidana, Arturo Mina, Casco; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández; Camilo Mayada, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Mora o Alario.