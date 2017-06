Rodrigo Mora: operación y seis meses afuera

A pesar de la lesión, Mora no pierde el entusiasmo de volver a las canchas (Foto: Olé)

La situación de Rodrigo Mora generaba incertidumbre a todo el mundo que rodea a River. Se llegaron a hablar barbaridades sobre la salud del delantero uruguayo, que tuvo que salir a desmentir esas atrocidades y admitir que volverá más fuerte que nunca.

Este viernes al mediodía, el medico del plantel Millonario, Pedro Hansing, dialogó con la prensa y aclaró los detalles sobre la delicada lesión que padece Mora: "Después de una ronda de consultas y de empezar un tratamiento, con el consentimiento de Rodrigo podemos informar que padece una necrosis aséptica en la cabeza del fémur. Debido a un infarto en el hueso por falta de flujo de sangre''. Con respecto al estado anímico admitió: "Estuvimos cerca de él, es una persona fuerte. Nunca perdió el entusiasmo ni el objetivo de él que es volver a practicar".

Luego, confirmó los rumores que surgieron en las últimas horas, que hablaban de que el uruguayo debía someterse a una intervención quirúrgica: "Hicimos una serie de consultas hasta definir bien cuál va a ser el camino a seguir. Después de un mes de seguimiento decidimos hacer un procedimiento quirúrgico. Es un procedimiento muy sencillo que persigue el fin de revascularizar esa zona para descomprimirla y generar canales de recirculación. El panorama es auspicioso: la juventud de Rodrigo, la fuerza de Rodrigo y las características del procedimiento prometen".

Para finalizar, se refirió a los plazos de recuperación, que rondaran los seis meses y además explicó que casi no hay antecedentes de la lesión de Mora en el ámbito deportivo: "Los plazos que manejamos son más o menos seis meses, el objetivo que manejamos es ése. No es una situación muy común en gente joven y menos en un deportista de alto rendimiento. Yo no conozco antecedentes". En otro aspecto, todavía no esta definida la fecha para la operación pero seguramente se llevará a cabo en el Hospital Italiano.

Por lo pronto, Mora sabe que recibe todo el apoyo posible por parte de sus compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas del club Riverplatense y hará todo lo posible para volver de la mejor manera a las canchas del Fútbol Argentino.