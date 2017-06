Gallardo: ''Fue el peor partido en el semestre''

Sin excusas, el Muñeco admitió que este fue el peor partido del Millonario en lo que va del año (Foto: Getty)

River tuvo un duro tropezón tras caer en el Estadio Monumental por 2-3 frente a Racing, en un encuentro correspondiente a la fecha 28 del Campeonato de Primera División 2016/17. De esta manera, el Millonario quedó sin chances de poder pelear el torneo hasta la última jornada.

El técnico, Marcelo Gallardo, dialogó con la prensa y no tuvo contemplaciones para definir que fue el peor cotejo de River en el semestre: "Creo que fue el peor partido de River en el semestre en conjunto, con poca lucidez colectiva. Si hubiese tenido seis, siete u ocho cambios, los hubiera hecho. No estábamos jugando bien, yo no hablo de jugadores puntuales, sino de cómo funciona el equipo. Y hoy no funcionó, tuvimos rendimientos muy bajos".

Por otra parte, tuvo tiempo para analizar cómo se fue dando el encuentro: "Lamentablemente sufrimos un gol accidental y a partir de ahí entramos en confusión, nos aceleramos. Y cuando nos aceleramos nos lleva a cometer ciertos errores. No se trató de temple, se trató de que sufrimos un gol injusto en una jugada desafortunada y a partir de ahí nos confundimos. Y la cancha no ayudaba, claramente nos jugó en contra".

"No me iba a enojar porque no es una cuestión de temple. Justamente hoy se nos presenta un partido que nosotros lo encaramos de muy buena manera, con nuestro juego, tratando de jugar en el campo de ellos. Iba a ser difícil, lo sabíamos, pero si teníamos paciencia íbamos a intentar seguir haciendo nuestro juego y posiblemente nos hubiese dado resultado", afirmó Gallardo.

''No pudimos aguantar esa buena dinámica que traíamos''

Luego, se refirió a la razón por la que River no pudo pelear el campeonato hasta la última fecha: "Las razones y las causas, las que yo pueda mencionar acá, pueden sonar a excusas. Y yo no me excuso con nada. Simplemente no pudimos aguantar esa buena dinámica que traíamos y nos tocó perder puntos. Hay factores importantes, pero me las guardo para mí porque no es necesario decir algunas cosas que sonarían a excusas.

"Necesitábamos sumar estos tres puntos, que nos permitieran por lo menos tener la ilusión hasta la última fecha. Nos costó como los últimos partidos de local. Tenemos que tratar de corregirlo para lo que viene porque nos tenemos que hacer fuertes en nuestra casa", sentenció el entrenador.

También, cuestionó el estado del campo de juego del Estadio Monumental, un asunto que viene padeciendo el entrenador hace bastante tiempo: "Eso me preocupa y mucho. Y me enojó esta semana: el campo de juego estaba muy deteriorado. Ya no sé qué decir a los muchos problemas que tuvimos de hace un tiempo a esta parte con el estado del campo. Necesitamos tener condiciones buenas y en nuestra cancha no lo podemos tener".

Para finalizar, Gallardo reflexionó sobre el próximo mercado de pases: "Vamos a intentar sostenernos con el equipo y poder contar con algunas alternativas que estamos manejando. Es muy difícil porque es muy corto el plazo, esta semana se define el campeonato. A partir del lunes que viene ya tenemos que encarar lo que podemos llegar a traer. Va a haber una semana, en nueve días vamos a estar jugando el primer partido de octavos de final. Cualquier jugador que llegue a venir tiene que estar en actividad".