Gallardo: ''Fue un partido raro''

Gallardo, molesto con el resultado (Foto: Getty)

River pagó muy caras las desatenciones defensivas y tras ir ganando el encuentro por 2-0, terminó empatando 2-2 frente a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, en el marco de la sexta fecha de la Superliga Argentina 2017/18. Los goles Millonarios fueron anotados por Milton Casco y Rafael Santos Borré.

El técnico Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se mostró fastidioso con el resultado obtenido: "Fue un partido raro. Cuando nos pusimos a jugar realmente tuvimos 20 minutos muy buenos. Y cuando parecía que estábamos para hacer cuatro goles, pasamos a empatarlo y hasta casi perderlo. Increíble. Fue duro, no me gusta el resultado, claramente. Le dimos la posibilidad al rival. Hicimos una buena diferencia y también estabámos haciéndolo en el juego".

"Con un poco más de decisión, en segundo tiempo entramos a ser más profundos y tener más velocidad. Vinieron los goles y pasó algo rarísimo. Este partido nos costó dos puntos, y decís: '¿cómo te pasó? ¿De qué manera?'", agregó Gallardo.

Por otra parte, hizo referencia a los errores defensivos y advirtió que no se pueden volver a repetir en los próximos compromisos: "Estábamos marcando mal, y eso pasa por desatenciones. Hay cosas para corregir, no hay que perder la calma y saber que si bien dejamos puntos en casa tenemos todavía cosas importantes por delante. Una de ellas es el miércoles, la otra es la semana que viene. Sabemos que estos errores no los podemos cometer".

Para cerrar, tuvo tiempo para mencionar para reflexionar sobre el equipo alternativo que puso en cancha frente al Decano: "Hoy cambiamos once jugadores y el equipo funcionó bastante bien hasta los últimos 20 minutos hasta que nos pasó una mala jugada. De apostar a querer hacer el tercer y cuarto gol, nos costaron dos puntos".