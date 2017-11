Gallardo: ''Llegar a instancias finales en nuestro fútbol no es fácil''

Google Plus

Gallardo, alcanzó su décima final desde que esta al mando del Millonario (Foto: La Página Millonaria)

Más allá de la eliminación en las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores frente a Lanús y la derrota en el Superclásico, River levantó cabeza y alcanzó por segundo año consecutivo, la final de la Copa Argentina tras derrotar por 3-0 a Deportivo Morón. Los goles del encuentro fueron anotados por Ignacio Fernández, Jonatan Maidana y Rafael Santos Borré.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con la prensa e hizo un breve análisis del cotejo: "Estoy contento, había que sacarlo adelante. Morón venía de dejar a muchos equipos de Primera afuera. En el primer tiempo, se presentó como nosotros lo habíamos visualizado. Nosotros teníamos que jugarle muy abierto y teniendo paciencia. En el segundo tiempo no me gustó cómo jugamos".

Por otra parte, pidió dejar en el pasado la eliminación en la Libertadores: "No podemos seguir mirando para atrás, lo único que hay es mirar para adelante. Lo que pasó no lo podemos modificar, teníamos que enterrarlo y mirarlo para adelante. Nos permite jugar una final. Llegar a instancias finales en nuestro fútbol no es fácil"

"Nos quedamos ahí en la Libertadores, quedamos afuera con un equipo que juega bien como Lanús. Nosotros estamos siempre peleando. Los dos principales objetivos eran la Libertadores y la Copa Argentina. El principal no lo pudimos cumplir, pero en este estamos en la final. Ahora también debemos enfocarnos en recuperarse en el torneo", afirmó Gallardo.

También tuvo tiempo para referirse al presente del arquero Germán Lux: "Veo actitudes y comportamientos, me baso en eso. A los arqueros siempre les di el respaldo y la continuidad, más allá de los malos momentos. Hoy, en la única difícil que tuvo, respondió bien".

Para finalizar, el Muñeco se deshizo en elogios para con la hinchada Millonaria que acompañó al equipo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza: "El hincha de River no deja de sorprenderme en el día a día. Hoy vuelvo a destacar el acompañamiento masivo, en una ciudad que nos acompaña siempre. El aliento de la gente demuestra el apoyo al equipo. Hoy demostró que en un momento difícil acompañó y alentó, y eso a mí me llena de satisfacción. Eso me ayuda para seguir pensando a futuro en River".