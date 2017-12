De la mano de los Nachos consiguió el bicampeonato

Google Plus

ABRAZADOS A LA ILUSIÓN. Martínez(10) y Rojas(16) corren a felicitar a Fernández por su golazo de otro partido ante la mirada de los simpatizantes del Decano. Foto: Olé

La tarde soleada en Mendoza empezó con el dominio de la pelota de River con el dibujo táctico 4-2-3-1, mientras Atlético Tucumán lo espero en su campo para salir rápido de contragolpe con el número telefónico similar al de su adversario. Una vez pérdida la pelota el equipo de Núñez presionaba para poder recuperar lo más rápido posible,el lucido en los primeros minutos de juego era Gonzalo Martínez con su socio Ignacio Fernández ambos encargados de la creación.

No habían llegadas a los arcos hasta a los diez minutos de ese primer tiempo, se rompió el cero luego de un cabezazo de Ignacio Scocco, quien definió por arriba del arquero Alejandro Sánchez y puso las cosas uno a cero. Le duró un minuto la alegría al elenco de Marcelo Gallardo, una contra encabezada por Guillermo Acosta trepó por la banda derecha el hueco dejado por Marcelo Saracchi y mandó un centro por abajo lo encontró a Luis Rodríguez, el capitán Decano ante la débil defensa del Millonario definió abajo de la humanidad del portero Enrique Bologna colocó el uno a uno parcial.

A los 18´Martínez asistió a Scocco y el ex Newells definió cruzado abajo para la tranquilidad de Sánchez. El partido era de ida y vuelta a los 25´ una buena asistencia de Rodrigo Aliendro para Acosta y ante la salida rápida de Bologna encontró a Gervasio Núñez, el volante creativo la mandó por arriba del travesaño; la llave para los comandados por Ricardo Zielinski era con su lateral derecho y las espaldas de Saracchi.

Otra de las claves para Zielinski y compañía era la velocidad de Rodríguez presionando a los defensores Javier Pinola y Jonathan Maidana, el autor de gol del Gigante del Norte le estaba haciendo la vida imposible a los zagueros centrales de La Banda. A los 37´ una contra en esta ocasión de David Barbona para su emblema y cabeceó apenas desviados para el alivio del guardameta de River; así se fue un entretenido primer tiempo donde empezó manejando las acciones el Millonario y terminó Atlético Tucumán emparejando los hilos del espectáculo.

El complementó comenzó igual que la etapa inicial, a los dos minutos un centro pasado de Saracchi encontró a Fernández-uno de los destacados de la tarde-y la clavó al ángulo superior derecho de Sánchez en un golazo para sellar el dos a uno parcial. A los once minutos Nacho Scocco, en un mano a mano con el ex arquero de Nueva Chicago definió por arriba para empezar a sentenciar la historia.

A los 23´otra oportunidad de aumentar el marcador un centro preciso de Nicolás De La Cruz a la cabeza de Maidana, el central cabeceó libre de marca y su disparo se estrelló en el palo para la ventaja parcial solamente de un gol. River decidió poner el cotejo en el congelador y no atacar demasiado para no descuidarse en el fondo y no sufrir, por el lado de Atlético Tucumán eran todas quejas por el tiempo realizado por el Millonario y todavía tenía vida para conseguir el empate.

Así el árbitro de la tarde Fernando Rapallini marcó el circulo medio para marcar el final del espectáculo, de la manos de los Nachos consiguió el bicampeonato y cerró el año con una sonrisa de oreja a oreja, había sido campeón del certamen el año pasado en 2016 en aquella ocasión venció por cuatro a tres a Rosario Central en Córdoba.

Síntesis

River Plate: Enrique Bologna;Gonzalo Montiel,Jonathan Maidana,Javier Pinola,Marcelo Saracchi;Enzo Pérez,Leonardo Ponzio(C),Ariel Rojas,Ignacio Fernández;Gonzalo Martínez y Ignacio Scocco. (4-2-3-1)

No ingresaron: Germán Lux,Milton Casco,Alexander Barboza y Iván Rossi

DT: Marcelo Gallardo

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Guillermo Acosta, Yonatan Cabral, Rafael García, Cristian Villagra; David Barbona, Rodrigo Aliendro, Francisco Grahl, Núñez; Fabio Álvarez, Luis Rodríguez. (4-2-3-1)

No ingresaron: Franco Pizzicanella,Nicolás Romat,Nahuel Zárate y Gonzalo Freitas

DT: Ricardo Zielinski

Goles: 10´PT Ignacio Scocco(R),11´PT Luis Rodríguez(A.T) y 3´ST Ignacio Fernández(R)

Cambios: 14´ST Alejandro Melo por Gervasio Núñez(A.T),17´ST Nicolás De La Cruz por Ariel Rojas(R),17´ST Ismael Blanco por Francisco Grahl(A.T),20´ST Carlos Auzqui por Enzo Pérez(R),36´ST Rafael Santos Borré por Ignacio Scocco(R) y 40´ST Mauricio Alfonso por David Barbona(A.T)

Amonestados: 11´ST Enzo Pérez(R),26´ST Rafael García(A.T),43´ST Rodrigo Aliendro(A.T).

Árbitro: Fernando Rapallini-bueno-

Cancha: Malvinas Argentinas de Mendoza

La figura: Ignacio Fernández(R)