Central ya tiene rival por la Copa Argentina

El Canalla ya tiene rival para su debut en la nueva edición de la Copa Argentina.

Nueva edición, ilusiones renovadas. En la jornada de ayer, se realizó el sorteo de la quinta edición de la Copa Argentina (la septima si tenemos en cuenta las de 1969 y 1970- sin definir-) en el cual Rosario Central conoció su rival por los 32avos de final.

El rival en esta oportunidad será el Cañuelas FC, equipo que milita en la Primera División C. Los Tamberos, como es conocido el equipo, se ubica actualmente en la 7ma posición el torneo 2016/2017 a 17 unidades del líder Sacachispas.

Esta será la primera vez en la historia que el Canalla y el Rojo se verán las caras en una competencia oficial de AFA. En tanto, para Cañuelas será la primera vez que estará presente en la Fase Final de la Copa Argentina.

Por su parte, el conjunto auriazul buscará sacarse la espina de las tres finales perdidas en las ediciones anteriores (ante Huracán, Boca y River), para intentar acceder nuevamente a la Copa Libertadores de América.

Este será el camino que deberá atravesar el Canalla en su ilusión de acceder por cuarta vez a la definición de la copa:

32avos: vs. Cañuelas.

16avos: vs. Tigre o Deportivo Riestra.

8avos: vs. Brown (Madryn), Chacarita, Boca o Gimnasia y Tiro (Salta).

4tos: vs. Newell's, Central Norte (Salta), Godoy Cruz, Santamarina, Atlético de Rafaela, Almagro, Banfield o Chaco For Ever.

Semis: Independiente, Camioneros, Atlético Tucumán, All Boys, Sarmiento, Brown (Adrogué), Arsenal, Sacachispas, Huracán, Defensores Unidos (Zarate), Colón, Independiente Rivadavia, Aldosivi, Central Córdoba (Santiago del Estero), Vélez o Leandro N. Alem.