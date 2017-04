Rosario Central 1 – 0 Cañuelas Puntajes del Canalla

Google Plus

Festejo del plantel. Foto: Copa Argentina.

Jeremías Ledesma (6):

Primer partido oficial para el juvenil Canalla bajo los 3 palos y demostró estar a la altura (anteriormente disputó los encuentros por Copa Santa Fe, pero el mismo club demostró en sus redes sociales no contar esos encuentros como oficiales). No lo probaron mucho pero estuvo muy bien saliendo a cortar centros y buscando a sus compañeros.

Víctor Salazar (4,5):

Flojo partido del tucumano que regresaba de su lesión, ese puede ser un factor de porque se lo vio tan errático, sobre todo en los pases. Lo positivo es que pasó bastante el ataque y toma ritmo futbolístico de cara a lo que se le viene a Central.

José Leguizamón (4,5):

Otro que no tuvo su mejor partido, por más que no le ganaron en el mano a mano perdió muchas pelotas y reventó muchas de ellas. Errático con los pases y hasta cometió una mano dentro del área que el juez podría haber acusado como penal.

Renzo Alfani (6):

De los mejores de Central, sin duda alguna lo ubicamos en el podio. No solo tuvo una buena presentación sino que fue capitán y demostró tener carácter y personalidad como para ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Cortó cuando había que hacerlo y pegó cuando no tenía otra opción, erró algunos pases de salida pero los partidos le irán dando mayor confianza.

Facundo Rizzi (5):

Otro juvenil que de a poco empieza a pedir pista y es muy bien visto por el cuerpo técnico, a veces los nervios le jugaron una mala pasada y abuso del pelotazo, mostró ser una buena salida por su sector teniendo una interesante zurda.

Maximiliano Lovera (7):

La figura de la cancha, el joven de solo 18 años esta dejando en claro porque hay tantas miradas puestas sobre él y sin duda alguna ya es una de las joyas de esta nueva camada de juveniles. Pidió mucho la pelota, se movió por todo el frente de ataque, encaró y dejó en el camino a cada rival que se le puso enfrente, sino era con falta no lo paraban. Podría haber coronado su noche con el gol que erró apenas comenzó el partido.

Mauricio Martinez (6):

Otro de los mejores, buen primer tiempo y comenzó a desdibujarse en el complemento. Sin duda es de uno de los jugadores que se espera muchísimo más, y ayer mostró mejores dotes que los pasados. Marcó el único gol del partido con un remate exquisito de afuera del área, su primer tanto con la camiseta de Rosario Central.

Matías Mansilla (5):

Hace el juego que no se ve, no suma mucho para las estadísticas y aun es joven, por momentos le falta fuerza pero es sumamente prolijo en su juego. Otro juvenil que parece tener futuro.

Leonel Rivas (4,5):

No se vio lo mejor de la joya en cancha pero con solo 17 años pocas cosas se le pueden reprochar, aunque claramente le es mas cómodo jugar suelto y no pegado a la banda como le toco hacerlo ayer.

Fabián Bordagaray (3,5):

El que menos demostró dentro de la cancha. Aparte de correr y presionar no mucho más, encima erró dos chances clarísimas de gol. Pierde terreno.

Teófilo Gutiérrez (5):

No se vio lo mejor del colombiano pero claramente estos no son los partidos que mas le gusta jugar. Muestra su calidad cada vez que puede pero cuando se hizo lugar para quedar solo sin rivales entre él y el arquero sus compañeros no lograron asistirlo.

Ingresaron en el complemento.

Paulo Ferrari (5):

Ingresó en una posición no habitual, la de lateral izquierdo, no sufrió en defensa pero obviamente aportó poco en ataque ya que cada vez que llegaba al área perdía un tiempo perfilándose.

Washington Camacho (4,5):

Entró para darle claridad y buen pase al medio campo pero se contagió de la confusión que demostraban sus compañeros dentro de la cancha.

Damián Musto (5):

Ingresó para dominar el medio campo, recuperar la pelota y no dejar que el rival encuentre espacios por el medio.