Más bajas confirmadas

Google Plus

El mercado de pases empieza a moverse de cara a la próxima temporada y en Rosario Central aparecen las primeras bajas para el plantel de Paolo Montero. A las salidas de Javier Pinola, Damián Musto y Teófilo Gutiérrez con sus respectivos motivos, en las últimas horas se despidieron 4 jugadores más, y la particularidad es que todos son defensores.

Como es de público conocimiento, Pinola decidió irse a River, Musto partió a México para jugar en el Xolos de Tijuana, mientras que el colombiano volvió al Junior. Y en el transcurso de los últimos días y en horas de esta mañana se han confirmado 4 bajas más en el plantel que dirige Paolo Montero para la próxima temporada: Cristian Villagra, Hernán Menosse, Esteban Burgos y Dylan Gissi.

El 'Kity' volvió Central a principios del 2015 de la mano de Eduardo Coudet, llegando a disputar 26 partidos en ese año, marcando un gol ante Huracán. Sin embargo las lesiones le comenzaron a jugar en contra y su nivel fue decayendo, en el 2016 jugó 16 encuentros contabilizando todas las competencias, mientras que este año solo estuvo presente en 8 oportunidades. Su préstamo se vence a fin de mes y la CD junto con el cuerpo técnico decidieron no renovarlo.

Otro defensor que tuvo poca participación con la camiseta de Central es Dylan Gissi, quien llegó al club para el segundo semestre del 2016 procedente desde Francia y solo disputó 8 partidos, siendo muy criticado por la hinchada por su floja actuación, especialmente en el clásico rosarino que Newell's ganó en el Gigante de Arroyito sobre la hora y en la final de la Copa Argentina 2016 frente a River. Su contrato también se vence a fin de mes y no seguirá en el Canalla.

En mayo del 2016 arribó Esteban Burgos proveniente de Godoy Cruz, en el torneo local solo estuvo presente en dos partidos, ya que su mayor cantidad de presencias se vio en la Copa Libertadores (5 encuentros) y en Copa Argentina (3 cotejos). En esta temporada encontró un poco más de continuidad por lesiones o suspensiones de compañeros, marcando su segundo gol con la camiseta auriazul frente a Racing en el Gigante (antes le había anotado a Villa Mitre por Copa Argentina). Fin del préstamo y fin de ciclo.

Por último, Hernán Menosse, quien llegó a Central en agosto del 2016 desde Once Caldas. Tampoco logró la aprobación del hincha por completo, jugando 11 partidos en el 2016. Con la llegada de Paolo Montero el 'Talibán' no conseguía entrar en la consideración del DT, sin embargo debió salir a la cancha por lesiones o suspensiones ajenas, retornando a la titularidad justo contra Newell's en el Parque, donde fue una de las figuras como lateral por izquierda, situación que repitió 3 veces más y en la penúltima fecha ante Talleres volvió a la zaga central. Si bien se especulaba con que podía seguir en el club, finalmente se le comunicó que no será así y continuaría su carrera en España.