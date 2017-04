Siguen más vivos que nunca

Google Plus

Lucas Gamba festeja su segundo gol de la noche antes de que finalizara el primer tiempo. Foto: Club Atlético Unión

En la previa se hablaba de un partido con muchas incertidumbres, sobre que podia llegar a pasar con este equipo santafesino que parecia no encontrar reacción, el golpe recibido en el clásico parecia haberlo dejado nocaut, al partido siguiente después de lo que fue la derrota ante Colón tampoco pudo encontrar una idea de juego frente a Banfield, algo que los sienta vivos todavía en el campeonato, el ambiente no era el mejor por parte de sus hinchas, ya no estaban muy conformes con la actuación de su equipo, menos iban a tolerar que ayer por la noche se vayan con una derrota ante Talleres.

Por el lado de Talleres, venían de dos victorias consecutivas muy importantes, una fue frente a Boca Juniors en La Bombonera, había dado la sorpresa y no quería perder lo bueno que venía construyendo, luego obtuvieron un triunfo ante Olimpo, y llegaban a Santa Fe de la mejor manera.

Hablando directamente del partido, fue un partido entretenido dónde hubo muchas emociones. La primera de todas llegó a los 4 minutos de juego, Palacios abrió el marcador, como dato no festejó su gol por respeto a su ex club, aquel en el cual jugó en el 2013, el empate arribó gracias a Lucas Gamba a los veintinueve minutos, tras una asistencia de Nelson Acevedo, el delantero siguió buscando, desperdició algunas chances hasta que convirtió su segundo gol con una gran definición en contraataque a los cuarenta y dos minutos. Así se iba al descanso Unión con un 2-1 a su favor que les daba alivio, pero apenas comenzado el segundo tiempo, Palacios marcó su doblete al minuto de haber comenzado la segunda parte, al Tate no le afectó el empate y siguió intentando, se perdió varias oportunidades, en una de ellas Lucas Gamba, de un gran partido, se iba solo para concretar lo que iba a ser su tercer gol y Javier Marcelo Gandolfi se vio obligado a detenerlo con una infracción, esto le costó su segunda amarilla y sufrió la expulsión, Talleres con un jugador menos en cancha parecía perdido, Unión se aprovechó y Franco Soldano capturó un rebote y lo transformó en gol a los sesenta y seis minutos, con el partido casi liquidado Leonardo Gil tocó el balón con la mano dentro del área y Emanuel Brítez se hizo cargo del penal, que terminó con el tanto definitorio a los ochenta y nueve minutos.

Sin dudas la figura del encuentro fue Lucas Gamba, quién lleva 4 goles en el torneo. Además de su doblete, generó la expulsión de Gandolfi, complicó aún más a la T, ya que, los dejó muy expuestos tener un hombre menos en cancha. Unión, después de este triunfo, se ubicó en la doceava posición, con veintiséis puntos, la misma cantidad de puntos tiene Talleres que se ubica una posición arriba.

Próximos partidos de ambos equipo: Unión enfrenta a San Martín de San Juan el domingo a las 17 horas, mientras que Talleres recibe a Lanús el sábado a las 19:30 horas.

