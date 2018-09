Novak Djokovic es el primer finalista de Cincinnati

Decimoséptimo duelo entre los dos mejores representantes de los países balcánicos en la actualidad, con una clara ventaja para Djokovic en el historial: 14 encuentros habían terminado con el serbio como vencedor y en tan solo dos el croata había logrado imponerse, aunque las dos victorias de Cilic habían sido en los últimos dos cruces entre ambos.

El partido no fue vistoso, aunque sí muy disputado. Los dos jugadores padecieron el partido, en especial Djokovic, quien exteriorizó en varias ocasiones su malestar por la poca fluidez de su juego.

El serbio quiere lo que Cilic ya tiene, el Masters 1000 de Cincinnati, y está decidido a conseguirlo por más que eso signifique tener que sufrir en todos sus partidos. "Nole" ha jugado casi 12 horas desde el inicio del torneo, todos sus encuentros duraron más de dos horas y tan solo pudo ganar en sets corridos la primera ronda.

Four 3-setters in a row



