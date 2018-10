Cilic y Nishikori se metieron en la tercera ronda del US Open

Marin Cilic (7º) se enfrentó el día de hoy con el polaco Hubert Hurkacz (109º), por la segunda ronda del US Open.

El croata comenzó mucho mejor; muy firme con su saque (7 aces y una doble falta) y con una buena cantidad de winners (15). Así, con un Hurbert muy errático e inseguro enfrente, Cilic se llevó el primer set por 6-2, en 29 minutos de juego.

Ya en el segundo set, el croata no le tuvo nada de piedad al jóven polaco. Cilic siguió con el gran nivel que venía sosteniendo y terminó apabuleando a Hurbert por 6-0 en tán solo 26 minutos.

En el tercer set las cosas no cambiaron demasiado. Cilic siguió haciendo de las suyas y no tuvo margen de error frente a un Hurbert que ya estaba desvastado. Volvió a ser 6-0 para el croata y cerró así una gran victoria por 6/2 - 6/0 y 6-0, en 1 hora y 22 minutos de juego en total.

Así, Cilic ganó su partido dejando una buena imagen, y con un total de 13 aces, una doble falta, 82% de puntos ganados con su primer saque y el 58% con su segundo, 34 winners y 12 errores no forzados, se mete en la tercera ronda del Grand Slam estadounidense.

Por su parte, Kei Nishikori (19º) se enfrentaba con el francés Gael Monfils (39º).

El japonés comenzó muy bien. Arrancó 1-0 arriba tras quebrarle el saque a su rival; luego se posicionó 3-1 arriba, y al momento de estar 4-2, volvió a quebrarle al francés, quién terminó perdiendo el set por 6-2, en 31 minutos de juego.

Finalmente, en el segundo set, tras ir Nishikori 5-4 arriba, Monfils decidió retirarse, lo que le dio el acceso directo al japonés a la tercera ronda del Grand Slam, dónde se verá las caras el día sábado con el argentino Diego Schwartzman, quién viene de vencer al español Jaume Munar por 6-2/6-0/5-7 y 6/2.

Por otro lado, Cilic deberá enfrentarse con el australiano Alex de Miñaur, quién derrotó hoy al estadounidense Frances Tiafoe, por 6-4/6-0/ 5-7 y 6-2.