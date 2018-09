Zverev dio vuelta un partidazo y agrandó la ventaja para el equipo europeo

El segundo día de la Laver Cup arrancó con un partidazo. Alexander Zverev (Team Europe) y John Isner (Rest Of The World) se medían en buscar de sumar 2 puntos para sus respectivos equipos. Isner arrancó el primer set más confiado. Como es costumbre, el estadounidense se mostró muy seguro con su saque y también a la hora de definir los puntos. Por lo tanto, logró llevarse el primer set por 6/3, en 55 minutos de juego.

Ya en la segunda etapa, Isner logró ponerse en ventaja en muchas oportunidades. Sin embargo, cometió errores no forzados en puntos decisivos; como en varias ocasiones cuando decidía definir en el punto en la red. El alemán, quien comenzó a levantar un poco su nivel, no se dio por vencido y forzó a que el segundo set se defina en el tie-break.

Allí, Isner tuvo la posibilidad de ganar el partido (tuvo un match point que fue desaprovechado). Zverev salió al tie-break muy impreciso y errático, descargando toda su bronca con su raqueta. Sin embargo, logró dar vuelta el marcador y se llevó el segundo set por 8-6.

Al estar igualados, el partido se definió en un super tie-break. Zverev fue ampliamente superior frente a un Isner que ya estaba falto de confianza. Por eso, el alemán logró llevarse el tie-break definitivo en 10-7 para cerrar de esta manera una gran victoria, en 1 hora y 42 minutos de juego.

Así, el joven germano consiguió un luchado triunfo frente a un durísimo rival como es el gigante estadounidense, dejando las cosas 5-1 para el equipo que tiene como capitán al sueco Björn Borg. Los dirigidos por John McEnroe parecen no poder dar batalla frente a las grandes bestias europeas. Sin embargo, no se darán por vencido y no dejarán que el trofeo vaya nuevamente para el contrincante.

Así continúa el segundo día de la Laver Cup



Hoy

⦁ Roger Federer (Europe) vs Nick Kyrgios (World)

⦁ Novak Djokovic (Europe) vs Kevin Anderson (World)

⦁ Grigor Dimitrov/ David Goffin (Europe) vs Jack Sock/ Nick Kyrgios (World)



Resumen del partido