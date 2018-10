Cilic no encuentra oposición en Shapovalov

Cilic con aplomo y con experiencia, logró poner más de una vez en situaciones muy incomodas a un errático Shapovalov, que desde el comienzo del partido no logró desplegar su juego.

Gracias a la presión ejercida por el croata sobre el norteamericano, le permitió al europeo en el arranque del partido, quebrarle dos veces al juvenil canadiense.

Por ello no fue de esperar que rápidamente, el croata se adelante en el marcador por 4-1, pero Cilic siempre te da una oportunidad, siempre abre una puerta para que el rival se recupere y fue así que en un parcial donde todo lo tenía dominado, el croata le cedió el servicio en el único juego del primer set, donde tuvo baja eficiencia con el saque y donde al canadiense le entró todo lo que tiró.

Pero luego de ese game regalado por Cilic, el europeo se volvió a meter en partido administró bien el juego y fue así que se quedó con el primer parcial por 6-4.

El inicio del segundo parcial fue un calco del primero, ya que Denis seguía enfrentándose contra sí mismo, no se enfocaba en meter la pelota dentro de la cancha, no estaba seguro con el primer servicio y ello lo llevo a ceder de nuevo su juego de saque.

Para Cilic todo estaba de maravillas, debía sostener sus servicios, al que inteligentemente le daba una buena rosca para que al joven canadiense le quede la pelota muy alta y no pueda pegar sus misiles desde el fondo de la cancha y eso impedía que el zurdo pueda atacarlo con las devoluciones.

Shapovalov que no estuvo en su mejor día, seguía cometiendo muchos errores no forzados, no sentía la pelota, y se apuraba en tomar decisiones y una de ellas casi le cuesta perder nuevamente el saque, con un drops que se quedó en la red, dándole al croata una nueva oportunidad de quiebre que luego pudo desactivar Denis, con tres buenos servicios.

Tras no aprovechar la oportunidad de quiebre, Cilic no se desesperó, siguió con su libreto y fue así que esa paciencia dio sus frutos, ya que el partido se le terminó de complicar a Shapovalov tras ceder nuevamente el saque en el séptimo juego del partido con una carísima doble falta.

Con el 5-2 y un set arriba, el jugador croata solo debía enfocarse en su servicio, y evitar que el joven canadiense logre conectar alguno de esos misiles que iba a intentar tirar para seguir en partido. Pero todos esos bombazos terminaron en la red y en un partido que en la previa podría haber sido un gran entretenimiento, terminó siendo un juego demasiado sencillo para Marin Cilic que atraviesa sin dificultades la primera ronda y que se enfrentará contra el vencedor del rumano Copil y el estadounidense Harrison.