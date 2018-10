Todo lo que hay que saber del Master 1000 de París

La lucha por el número uno tiene como participantes a Rafael Nadal y Novak Djokovic. Quien avance más lejos será el número uno del Ranking ATP el 5 de noviembre. Si Nadal y Djokovic pierden en la misma ronda, el español seguirá siendo el mejor. Además como condimento adicional esta la puja por la cantidad de Master 1000, ya que Nadal cuenta con 33 títulos ATP Masters 1000 y Djokovic, con 32, de ganar Nole no solo le arrebatará el número uno sinó que además lo igualará en cantidad de Masters.

Siempre hay una primera vez

El sudafricano Anderson, de 32 años, quien tuvo una tremenda temporada, será el debutante de mayor edad en las Nitto ATP Finales desde la tercera edición del torneo en 1972. Cuando estuvo en Londres por última vez, Anderson venció a Federer e Isner en cinco sets para convertirse en el finalista primerizo más antiguo de Wimbledon en la Era Abierta.

La lucha por Londres

Cilic busca su cuarta aparición en las Nitto ATP Finals en los últimos cinco años. El croata ha ganado un título ATP World Tour en cada una de las últimas 11 temporadas y obtuvo al menos 35 victorias en 10 de 11. Además, Isner, de 33 años, tratará por todos los medios, aunque la tiene muy complicada, clasificar para las Nitto ATP Finals, si eso ocurriera pasaría a Anderson como el debutante más antiguo en el campeonato de fin de año desde 1972.

Cilic y el último tren a Londres. Imagen: Zimbio

No estará en Londres pero busca buenas sensaciones en París

El ex No. 1 del mundo, Andre Agassi, ayudará a Grigor Dimitrov en el Rolex Paris Masters de esta semana. Agassi voló el sábado por la tarde temprano y se unió al equipo de Dimitrov el domingo para afrontar el último evento ATP World Tour Masters 1000 de la temporada. Dimitrov busca enderezar una temporada que le fue esquiva y en Agassi busca un gran respaldo por ello, después de los cuatro títulos el año pasado, Dimitrov ha alcanzado solo una final este año, perdiendo contra Roger Federer en Rotterdam. El búlgaro está en el puesto No. 22 en la Carrera ATP A Londres y está descartada su clasificación al torneo para defender su corona.

Dimitrov busca buenas sensaciones con Agassi.

Carrera a Milan

La Carrera ATP a Milán ha concluido y cuatro de los siete clasificados directos para las Next Gen ATP Finals estarán en París: Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Álex de Miñaur y Frances Tiafoe. Los cuatro entraron al Top 40 esta temporada y aún no han cumplido 21 años. Las Next Gen ATP Finals se disputarán inmediatamente después del Rolex Paris Masters.