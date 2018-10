Se bajó Rafa: Nadal confirmó que no participará del Masters de París 

Mediante una conferencia de prensa, Rafael Nadal anunció que no participará del Masters de París. El español decidió darse de baja del último Masters 1000 de la temporada ya que no logra recuperarse al máximo de la lesión que lo tiene fuera de las canchas de hace ya muchas semanas, donde se perdió la semifinal de España en Copa Davis, entre otros certamenes: "Sentí algo en los abdominales hace días, sobre todo con el servicio. Los médicos me recomendaron que no jugase" señaló Rafa.

Nadal: "El médico me ha recomendado no jugar. Si sigo el abdominal se puede romper, puede ser algo serio y yo no quiero eso". #NoticiasVamos pic.twitter.com/vVJoNKl2qb — #Vamos de Movistar+ (@vamos) 31 de octubre de 2018

Recordemos que el último partido de Nadal en la temporada 2018 fue el día viernes 7 de septiembre, cuando disputó la semifinal del US Open frente a Juan Martín del Potro. Aquel día, el manacorí decidió abandonar el encuentro tras haber perdido los 2 primeros sets por 7/6 (3) y 6/2.



Por lo tanto, esta noticia le dio una sonrisa de oreja a oreja a quién luchaba codo a codo por el número 1 con Nadal. Estamos hablando de Novak Djokovic. Con la no participación de Rafa en París, automáticamente el serbio se ubicará en la primera posición del ranking a partir de la semana que viene.

Por lo tanto, Nole regresa a la cima del ranking ATP luego de exactamente 2 años, ya que el serbio escaló al primer puesto el 31/10/2016. De esta manera, el actual campeón de Wimbledon y del US Open estará en lo mas alto del ranking por cuarta vez en su carrera.

Cabe destacar también que Djokovic es el primer tenista que en la misma temporada llega a ser el Nº1 del mundo tras haber estado afuera del top 20 (fue 22º en junio), luego de haber realizado lo mismo el ex-tenista ruso Marat Safin en el año 2000.

Además, el regreso de Nole al número 1 es algo sin lugar a dudas histórico. Por 1ª vez en la historia, Nadal, Federer y Djokovic se reparten el Nº1 del mundo en un mismo año, liderando los 3 por momentos el ranking ATP. Además, ellos 3 se dividieron los 4 Grand Slam. Y tienen más de 30 años...