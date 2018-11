Zverev venció a Isner y es el cuarto semifinalista

El “principito” Alexander Zverev crece a pasos agigantados. El tenista de apenas 21 años salió a jugar su partido ante John Isner sabiendo que una victoria, incluso la más ajustada, lo metería en su primera semifinal del ATP World Tour Finals.

Jugar con esa presión no es para cualquiera y menos cuando en frente se encuentra el gigante yankee de dos metros y ocho centímetros, quien sabía que si se llevaba una victoria aún tendría una esperanza, mínima, pero esperanza al fin, de clasificar a la ronda final.

El encuentro terminó antes de lo esperado, pues ambos tenistas basan su juego en la potencia de su servicio, por lo tanto, más de un espectador hubiese esperado que todos los sets se definiesen en tie-break.

En el final del primer set Isner sorprendió al generar la única chance de quiebre de dicho parcial. Fue en el duodécimo game, es decir que Isner dispuso de un set point con el saque de Zverev, pero el alemán rápidamente resolvió la situación con un ace.

En el tie-break Zverev fue capaz de ganar dos puntos con el saque de Isner, algo que no muchos tenistas pueden decir, y se llevó el desempate. Tras haber perdido el primer set el estadounidense ya no tenía posibilidades de pasar de ronda.

En el segundo parcial quien dispuso de la única oportunidad de quiebre fue el alemán, en un momento clave del encuentro pues tras tomar el saque de Isner en el octavo juego, Zverev tuvo la chance de sacar para ganar el partido y sellar su boleto a las semifinales, volviendo inútil cualquier proeza que pudiese hacer Cilic frente a Djokovic.

🔓 Achievement unlocked: First #NittoATPFinals semi-final!



Zverev sees off Isner 7-6(5) 6-3 to book a meeting with Roger Federer on Saturday afternoon. pic.twitter.com/By3SyYHR14

— Tennis TV (@TennisTV) 16 de noviembre de 2018 " rel="nofollow">http://

Al alemán no le tembló el pulso en el game decisivo y, aprovechando su primer match point, cerró el partido. Isner culminó su primera participación en el Masters sin victorias y con un solo set ganado.

Alexander Zverev es el primer alemán en clasificarse a las semifinales del Torneo de Maestros desde que Rainer Schuettler lo lograse en la edición del 2003, en la cual veríamos consagrarse campeón por primera vez a Roger Federer, próximo rival de Zverev en las semis.

Esto pasaba la última vez que un alemán llegaba a las semis del Masters. | Foto: Tennis World USA.

Tras este encuentro se completó el cuadro de las semifinales: Djokovic enfrentará a Anderson en la reedición de la final de Wimbledon (historial 7-1 en favor del serbio) y Federer enfrentará por sexta vez a Zverev (historial 3-2 para el suizo), siendo este su segundo duelo en el Nitto ATP Finals.