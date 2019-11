Rafael Nadal: "Haré lo posible para estar en Londres y en la Copa Davis"

París-Bercy parece ser un torneo muy esquivo para el español, ya que siempre algo le ocurre, sea una molestia o una lesión, a Rafael Nadal siempre le resultó complicado jugar allí. Su mejor resultado fue finalista en el año 2007 perdiendo la final contra David Nalbandian.

Y cuando todo parecía que el nacido en Mallorca mostraba su mejor nivel, ilusionado con ganar uno de los tres Masters 1000 que le falta, una lesión previo al choque con el canadiense Denis Shapovalov le quitó nuevamente la ilusión.

Ya en conferencia, el español explicó los motivos por lo cual no salió a jugar. "El objetivo es jugar el Masters, pero no puedo garantizar nada porque me acaba de pasar. De momento, debo recuperarme. He notado algo en el abdomen en uno de los últimos saques del entrenamiento previo al partido. Alguna pequeña fibra ha saltado, la sensación es que me he roto algo", expresó el flamante número uno del mundo.

“Hemos hecho una ecografía con el doctor y hemos encontrado algo. Noventa minutos después del primer test lo intenté de nuevo, pero todavía sentía dolor y así no podía permitirme saltar a la pista, no podía sacar al nivel que necesito, además de que hubiera sido una gran oportunidad de aumentar el problema. En el US Open de 2009 ya jugué con una lesión así de 7 milímetros, después de mi semifinal ante Del Potro era de 28 milímetros”, confesó Nadal.

Pero al final fue consultado por su presencia en el Torneo de Maestros y dijo: “Haré todo lo posible por estar en Londres y en la Copa Davis, en principio no creo que haya riesgo, pero hace falta esperar un par de días para estar seguros, de momento no puedo garantizar nada”.