Thunder vence primeiro jogo contra o Rockets

O líder da temporada regular pelo oeste, OKC, entrou em quadra neste domingo (21) para defender o título de campeão da conferência. O Thunder recebeu o Houston Rockets na Chesapeake Energy Arena e venceu o jogo por 120 a 91.

O jogo seguiu equilibrado até o segundo quarto, porém, nos três minutos finais do primeiro tempo, o time da casa passou a dominar o jogo intensamente. Bolas roubadas e salvas de todas as maneiras fizeram com que o Thunder abrisse uma vantagem significativa ao final do período. A partir de então, a arena que já estava pintada em azul, vibrou com a primeira vitória do time nos playoff’s.

Ao enfrentar seu ex time, James Harden pouco conseguiu achar espaços na sólida defesa do Thunder. O Barba-do-Diabo fez 20 pontos, pegou seis rebotes e distribuiu apenas duas assistências. O chinês, Jeremy Lin esteve apagado em quadro e marcou quatro pontos e quatro assistências, além de quarto turnovers. Já o rookie, Patrick Beverley fechou o jogo com 11 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

Pelo Oklahoma City Thunder, o destaque vai para Kevin Durant, que foi o cestinha da noite com 24 pontos, seis rebotes e quatro assistências, além de dois bloqueios, e Russel Westbrook que esteve bem próximo de um triple-double com 19 pontos, 10 assistências e oito rebotes. Kevin Martin fez mais 16 pontos e cinco rebotes e Serge Ibaka fechou o jogo com mais 17 pontos, sete rebotes e três bloqueios.

Os times se enfrentaram por mais três vezes salvo o confronto desta noite. Retrospecto favorável ao time de Oklahoma que venceu dois jogos. Esse foi o primeiro jogo da série de sete da primeira fase dos playoff’s e o favoritismo está todo ao lado do Thunder.

O próximo jogo será nesta quarta-feira (24) mais uma vez em Oklahoma.