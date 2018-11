Atlético-PR vence Bahia nos pênaltis e se classifica para as semifinais da Sul-Americana Miguel Inácio Furacão perdeu no tempo normal, mas contou com falta de pontaria do Tricolor de Aço para avançar nos pênaltis...

Ocupando ''zona morta'', Criciúma recebe pressionado Goiás pela Série B Gustavo Milioli Tigre, em zona intermediária, começa a planejar o próximo ano. Esmeraldino, que vem de duas derrotas, pode deixar o G-4 em caso de novo resultado negativo...

Felipão lamenta eliminação do Palmeiras na Libertadores e admite pressão no Brasileiro Rafael Costa O técnico do Verdão elogiou Boca Juniors e projetou a sequência do campeonato nacional...

Após eliminação na Libertadores, Bressan tem seu futuro indefinido no Grêmio Ritieli Moura Zagueiro foi autor do pênalti que deu a vitória para o River Plate ...

Após eliminação na Libertadores, Luan foca no Brasileiro: "Fazer de tudo para sair campeão" Pedro Andrade Zagueiro foi o capitão do time na partida e o primeiro a falar com a imprensa na saida de campo...

Benedetto decide novamente, Boca arranca empate do Palmeiras chega à final da Libertadores Carlos Borges Os brasileiros precisavam vencer com três gols de diferença para se classificar para a final da competição, mas acabaram sofrendo empate por 2 a 2...

Juninho Quixadá se lesiona e não jogará mais o Brasileirão pelo Ceará Wesley Silvali Meia-atacante era um dos destaques do vozão na grande campanha de recuperação que o time faz e teve lesão constatada no adutor da coxa esquerda...

Luciano marca, Fluminense vence Nacional no Uruguai e se classifica às semifinais da Sul-Americana Rodrigo Rodrigues Após 1 a 1 no Rio, Tricolor consegue vitória em grande atuação no estádio Parque Central. Próximo adversário sai do confronto entre Atlético-PR e Bahia...