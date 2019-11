Após duas prorrogações, Hawks vencem Cavaliers no estouro do cronômetro

Na última quinta-feira (26), o Atlanta Hawks viajou até Cleveland para enfrentar o Cleveland Cavaliers e venceu a partida por 127 a 125 depois de duas prorrogações.

O primeiro quarto da partida já demonstrou o que ela seria. Muito equilíbrio, apesar do começo fraco de Kyrie Irving. O jogador terminou com apenas 1 ponto e 2 erros, mas os Cavaliers conseguiram se manter competitivo e finalizar o período vencendo por 27 a 26.

No segundo, os Cavs chegaram a liderar por 35 a 29, mas Atlanta rapidamente retomou a ponta do placar, chegando a vencer por 43 a 37. No entanto, Irving saiu do seu ponto solitário para marcar 8 pontos consecutivos para Cleveland e equilibrar o jogo novamento. No fim do primeiro tempo, vitória parcial dos Hawks por 50 a 48.

Voltando para o segundo tempo, os dois times continuaram a fazer um duelo nivelado. Irving ainda esquentava e conseguiu mais 9 pontos no terceiro quarto. Porém, Jeff Teague anotou mais 7 pontos e deu 5 assistências para fazer com que Atlanta vencesse o quarto por 26 a 24 e se encaminhasse para o último vencendo por 76 a 72.

Logo no início do quarto período, Cleveland imprimiu uma corrida de 16 a 5, liderando a partida por 7 pontos, maior vantagem do jogo até então. Aí foi que Al Horford começou a assumir a responsabilidade para Atlanta. Com 9 pontos (7 deles assistidos por Teague), o pivô dominicano liderou os Hawks a um empate em 95 a 95, que determinaria o final do tempo regulamentar.

O tempo extra começou com ambos os times trocando cestas até que, depois de um chute errado de Tristan Thompson, Al Horford sentiu uma lesão na região peitoral e saiu do jogo. No lance seguinte, Cleveland fez 103 a 99 com dois lances livres de Irving. No entanto, os Hawks lutaram para se manter na partida, Tanto que Jeff Teague teve a chance de igualar tudo em 108 a 108 com um chute de 3 com 4.2s restando no relógio, e não perdeu. Nenhum dos dois times pontuou mais nesse tempo e a primeira prorrogação terminou empatada.

A segunda prorrogação começou com Irving pegando fogo. Com 10 pontos em 5 minutos, foi a principal opção ofensiva dos Cavaliers, que conseguiram uma liderança de 5 pontos de diferença, 115 a 110. Mas os Hawks não desistiram facilmente da partida e, com 3 chutes de 3 seguidos (dois de Kyle Korver), diminuíram a vantagem para 1 ponto, 121 a 120. As equipes trocaram uma cesta cada, até que Jeff Teague aproveitou o chute errado de Kyrie Irving para fazer uma bandeja, tomar a falta, converter o arremesso e colocar os Hawks à frente por 2, 125 a 123. A resposta veio no lance seguinte, com um chute para 2 de Irving. O jogo estava empatado e se encaminhava para a terceira prorrogação, mas Teague acertou um arremesso incrível no estouro do cronômetro para definir a partida. Fim de papo, 127 a 125 para o Atlanta Hawks. O chute que venceu o jogo pode ser visto abaixo:

Dentro da Conferência Leste, as duas equipes estão muito atrás do pelotão de frente formado por Indiana Pacers e Miami Heat, mas estão buscando uma vaga na pós-temporada. Atlanta firma-se cada vez mais como a terceira força no Leste, chegando a 16 vitórias em 29 jogos. Os Cavaliers, por outro lado, parecem cada vez mais distantes da vaga nos playoffs, com apenas 10 vitórias e 18 derrotas.

Destaques dos Cavaliers:

Kyrie Irving: 40 pontos, 9 assistências e 4 roubadas de bola (17/33 em chutes de quadra, 51%)

Anderson Varejão: 9 pontos, 17 rebotes e 3 tocos (4/7 em chutes de quadra, 57%)

Tristan Thompson: 20 pontos, 6 rebotes e 2 tocos (8/13 em chutes de quadra, 61%)

Destaques dos Hawks:

Jeff Teague: 34 pontos e 14 assistências (14/24 em chutes de quadra, 58%)

Al Horford: 25 pontos, 8 rebotes e 2 tocos (11/17 em chutes de quadra, 65%)

Paul Millsap: 20 pontos, 11 rebotes e 2 roubadas de bola (9/17 em chutes de quadra, 53%)

Partida histórica de Chris Paul não evita nova derrota dos Clippers

Depois de perder para o Golden State Warriors em Oakland, o Los Angeles Clippers viajou até Portland para enfrentar o Portland Trail Blazers. O jogo só foi decidido na prorrogação, e, mesmo com atuações espetaculares de Chris Paul (34 pontos, 16 assistências e 1 erro) e Blake Griffin (35 pontos e 11 rebotes), o Los Angeles Clippers acabou derrotado pelo placar de 116 a 112. Com o resultado, Portland se mantem na primeira colocação da Conferência Oeste, com 24 vitórias e 5 derrotas. Já os Clippers chegam a 11 derrotas em 31 jogos, permanecendo em quarto lugar.

Confira todos os resultados da rodada:

Cleveland Cavaliers 125 x 127 Atlanta Hawks

Houston Rockets 100 x 92 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 107 x 116 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 116 x 112 Los Angeles Clippers